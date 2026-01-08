Hindustan Hindi News
धुरंधर ने 35वें दिन कितनी की कमाई? पढ़ें रणवीर की फिल्म का टोटल कलेक्शन

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर की कमाई में अब कमी आने लगी है। रणवीर सिंह की फिल्म अब सिंगल डिजट में कमाई कर रही है। 35 दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में 4.25 करोड़ की कमाई की है।

Jan 08, 2026 10:51 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल किया है उससे हर कोई हैरान रह गया है। रणवीर सिंह की फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। रणवीर सिंह की फिल्म को रिलीज हुए 35 दिन हो चुके हैं। लेकिन 35 दिन बाद भी फिल्म को देखने लोग सिनेमाहॉल में पहुंच रहे हैं। फिल्म ने 34 दिनों में भारत में 786 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। आज यानी 35वें दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

धुरंधर का 35 दिन का टोटल कलेक्शन

sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने पिछले दिन भी 4.25 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, आज यानी गुरुवार को फिल्म ने 4.25 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने अबतक 790.25 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

धुरंधर के आज की ऑक्यूपेंसी

धुरंधर के आज यानी 8 जनवरी के शोज की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो आज की ऑक्यूपेंसी 10.12 पर्सेंट रही है। सुबह के शोज में 6.24 पर्सेंट, शाम के शोज में 12.51 पर्सेंट औप दोपहर के शोज में 11.60 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। वहीं, रात के शोज में जीरो पर्सेंट लोग पहुंचे।

धुरंधर के चार पिछले चार हफ्तों की कमाई

धुरंधरफिल्म की कमाई
पहला हफ्ता207.25 करोड़
दूसरा हफ्ता253.35 करोड़
तीसरा हफ्ता172 करोड़
चौथा हफ्ता106.5 करोड़

28 दिन लगातार डबल डिजिट में की कमाई

धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस रही है। ये रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन लगातार डबल डिजिट में कमाई की थी। हालांकि, अब फिल्म सिंगल डिजिट में कमाई कर रही है।

रणवीर सिंह की धुरंधर का पार्ट 2 19 मार्च को रिलीज होगा। इस पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार यानी हमजा की बैकस्टोरी दिखाई जाएगी। फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं।

(इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े ट्रेड रिपोर्ट्स के आधार पर लिखे गए हैं। लाइव हिंदुस्तान इन आंकड़ों के सटीकता का दावा नहीं करता है क्योंकि ये आंकड़े फाइनल थिएटर रिपोर्टिंग के आधार पर बदलते हैं। इस जानकारी का उपयोग केवल प्रतिकात्मकतौर पर ही करें।)

Dhurandhar ranveer singh

