रणवीर सिंह की धुरंधर की 34वें दिन हुई कितनी कमाई? इतने करोड़ पहुंचा टोटल कलेक्शन

संक्षेप: Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन लगभग 786 करोड़ पहुंच चुका है।

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने में कामयाब हो चुकी है। ये फिल्म हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म को रिलीज हुए 34 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देने वाली साइट sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने अबतक भारत में 786 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

34वें दिन फिल्म ने कमाए कितने करोड़ 07 जनवरी रात सवा 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने 34 वें दिन 4.25 करोड़ (अर्ली एस्टिमेट) की कमाई की है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 34 दिन में लगभग 786 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।

सोमवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आई थी कमी 32 दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में करीब 62.75 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। 31वें दिन फिल्म ने 12.75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, सोमवार को यानी 32वें दिन फिल्म ने 4.75 करोड़ की कमाई है। पिछले तीन दिनों से फिल्म 4 करोड़ के आसपास ही कमाई कर रही है।

धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार रणवीर सिंह की धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इस मल्टीस्टारर फिल्म का दूसरा पार्ट इसी साल यानी 2026, 19 मार्च को रिलीज होना है। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म की हर जगह चर्चा हो रही है। यशराज फिल्म्स ने धुरंधर को भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर बताया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जितना प्यार हमने धुरंधर को दिया है, उससे कई ज्यादा प्यार हम धुरंधर पार्ट 2 को देना है। अब हर किसी की नजर बस इस चीज पर कि क्या धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर से ज्यादा कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी?