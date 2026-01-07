Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Day 34 Box Office Collection 4 25 Crore Earned 786 India Net Collection Total Ranveer Singh Film
रणवीर सिंह की धुरंधर की 34वें दिन हुई कितनी कमाई? इतने करोड़ पहुंचा टोटल कलेक्शन

रणवीर सिंह की धुरंधर की 34वें दिन हुई कितनी कमाई? इतने करोड़ पहुंचा टोटल कलेक्शन

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन लगभग 786 करोड़ पहुंच चुका है। 

Jan 07, 2026 11:13 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने में कामयाब हो चुकी है। ये फिल्म हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म को रिलीज हुए 34 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी देने वाली साइट sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने अबतक भारत में 786 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

34वें दिन फिल्म ने कमाए कितने करोड़

07 जनवरी रात सवा 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने 34 वें दिन 4.25 करोड़ (अर्ली एस्टिमेट) की कमाई की है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 34 दिन में लगभग 786 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।

ये भी पढ़ें:बॉलीवुड की 10 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस, टॉप पर है ये हसीना, चौंका देगी मोटी फीस

सोमवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आई थी कमी

32 दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई में करीब 62.75 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। 31वें दिन फिल्म ने 12.75 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, सोमवार को यानी 32वें दिन फिल्म ने 4.75 करोड़ की कमाई है। पिछले तीन दिनों से फिल्म 4 करोड़ के आसपास ही कमाई कर रही है।

धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार

रणवीर सिंह की धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इस मल्टीस्टारर फिल्म का दूसरा पार्ट इसी साल यानी 2026, 19 मार्च को रिलीज होना है। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म की हर जगह चर्चा हो रही है। यशराज फिल्म्स ने धुरंधर को भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर बताया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जितना प्यार हमने धुरंधर को दिया है, उससे कई ज्यादा प्यार हम धुरंधर पार्ट 2 को देना है। अब हर किसी की नजर बस इस चीज पर कि क्या धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर से ज्यादा कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी?

(इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े ट्रेड रिपोर्ट्स के आधार पर लिखे गए हैं। लाइव हिंदुस्तान इन आंकड़ों के शत-प्रतिशट सटीकता का दावा नहीं करता है क्योंकि ये आंकड़े फाइनल थिएटर रिपोर्टिंग के आधार पर बदलते हैं। इस जानकारी का उपयोग केवल प्रतिकात्मकतौर पर ही करें।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
ranveer singh Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।