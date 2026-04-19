धुरंधर 2 वर्सेस भूत बंगला: अक्षय कुमार या रणवीर सिंह? किसकी फिल्म कर रही ज्यादा कमाई
Dhurandhar 2 vs Bhooth Bangla: अक्षय कुमार की भूत बंगला रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को कड़ी टक्कर दे रही है। धुरंधर 2 को रिलीज हुए 32 दिन हो गए हैं और भूत बंगला का आज तीसरा दिन है। आइए जानते हैं इन दो फिल्मों में कैसी हो रही किसकी कमाई?
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड बना लिए हैं। फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म को रिलीज हुए 32 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म का क्रेज अब भी कायम है। वैसे तो लग रहा था कि फिल्म की रिलीज के इतने वक्त बाद भी धुरंधर 2 को कोई टक्कर नहीं दे सकता है,लेकिन अक्षय कुमार की भूत बंगला फिल्म को अच्छी टक्कर दे रही है। धुरंधर 2 का आज 32वां दिन है। वहीं, भूत बंगला का तीसरा दिन। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की तुलना में कौन हर रोज कर रहा ज्यादा कमाई।
धुरंधर 2 वर्सेस भूत बंगला: आज किसकी कैसी हुई शुरुआत?
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने आज (32वां दिन) यानी रविवार को सुबह 9 बजे तक 26 लाख की कमाई कर ली है। वहीं, अक्षय कुमार की भूत बंगला की आज 52 लाख की कमाई से शुरुआत हुई है। दिन खत्म होते-होते कौन सी फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी इसपर सबकी नजर बनी हुई है।
धुरंधर 2 की वजह से बदली गई थी भूत बंगला की रिलीज डेट
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार प्रदर्शन कर रही थी। इसको देखने हुए भूत बंगला की रिलीज डेट में बदलाव किया गया था। अक्षय कुमार की भूत बंगला पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन धुरंधर 2 की कमाई का सिलसिला देखते हुए भूत बंगला के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को 17 अप्रैल कर दिया था। मेकर्स द्वारा लिया ये निर्णय रंग लाता दिख रहा है। भूत बंगला अब धुरंधर 2 से ज्यादा कमाई कर रही है।
धुरंधर 2 और भूत बंगला का बीते दिन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बीते दिन यानी शनिवार को 4.65 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, अक्षय कुमार ने अपने पहले शनिवार को 26 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर 2 का अबतक का टोटल कलेक्शन 1,110.73 करोड़ हो गया है। वहीं, भूत बंगला का अबतक का टोटल कलेक्शन 35.52 करोड़ हो गया है।
धुरंधर 2 ने किस भाषा में की कितनी कमाई?
|धुरंधर 2
|कमाई (19 अप्रैल, सुबह 9 बजे तक)
|हिंदी
|1,043.80
|तमिल
|19.23
|तेलुगु
|42.37
|कन्नड़
|3.56
|मलयालम
|1.77 करोड़
|टोटल
|1,110.73 करोड़
भूत बंगला की कास्ट
भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने सालों बाद साथ में काम किया है। इस वजह से भी फिल्म को देखने फैंस पहुंच रहे हैं। फिल्म में परेश रावल, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, राजपाल यादव और असरानी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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