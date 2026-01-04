Hindustan Hindi News
शनिवार से भी ज्यादा रविवार को हुई धुरंधर की कमाई, 31वें दिन कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार से ज्यादा धुरंधर ने रविवार को कमाई की है। धुरंधर का भारत में नेट कलेक्शन 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 

Jan 04, 2026 10:44 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर पिछले 31 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। शुक्रवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर शनिवार और आज यानी रविवार को भी फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने भारत में नेट कलेक्शन 750 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। धुरंधर की 31वें दिन की कमाई 12.75 करोड़ है।

31 दिन में फिल्म धुरंधर ने की कितनी कमाई?

sacnilk.com की मानें तो धुरंधर ने शनिवार से ज्यादा कमाई रविवार को की। इस तरह 31वें दिन का कलेक्शन मिलाकर भारत में फिल्म का कलेक्शन 772.25 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

धुरंधर के 30 दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1186.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म के 31वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का डेटा अभी सामने नहीं आया है।भारत में फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 30 दिन में 911. 25 करोड़ की कमाई की है।

27वें दिन11 करोड़
28वें दिन15.75 करोड़
29वें दिन8.75 करोड़
30वें दिन11.75 करोड़
31वें दिन12.75 करोड़

किस शो में पहुंचे कितने लोग

04 जनवरी को शोज की बात करें तो रविवार को सबसे ज्यादा लोग दोपहर में फिल्म देखने पहुंचे। मॉर्निंग शोज में 16.12 पर्सेट लोग पहुंचे। दोपहर के शोज में 39.54 पर्सेंट लोग पहुंचे, शाम को 38.21 पर्सेंट लोग शोज देखने पहुंचे। रात के शोज का पर्सेंटेज 0 रहा।

रणवीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

रणवीर सिंह की धुरंधर कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिल्म 5 दिसंबर,2025 को रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह की धुरंधर उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। धुरंधर के बाद दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत है। तीसरे पर सिंबा, चौथे पर बाजीराव मस्तानी और 5वें पर रॉकी रानी की प्रेम कहानी है।

