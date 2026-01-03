शनिवार को धुरंधर की कमाई में उछाल, 30वें दिन कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Dhurandhar Box Office: शुक्रवार की सिंगल डिजट में हुई धुरंधर की कमाई शनिवार को एक बार फिर डबल डिजिट में पहुंच गई है। शनिवार की कमाई के बाद रणवीर सिंह की धुरंधर की कमाई 750 करोड़ के पार पहुंच गई है।

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। शुक्रवार को रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई में बढ़त देखने को मिली है। 30वें दिन की कमाई के बाद रणवीर सिंह की फिल्म का टोटल कलेक्शन 750 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

रणवीर सिंह की धुरंधर का टोटल कलेक्शन sacnilk.com की मानें तो रणवीर सिंह की फिल्म ने 30 दिन यानी शनिवार को 11.1 करोड़ की कमाई की है। रणवीर सिंह की फिल्म का टोटल कलेक्शन भारत में 758.85 करोड़ हो गया है।

धुरंधर के पिछले पांच दिनों का कलेक्शन रणवीर सिंह की धुरंधर ने 30 दिन में पहली बार शुक्रवार को सिर्फ सिंगल डिजिट में कमाई की थी।फिल्म के पिछले पांच दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 26वें दिन 11.25 करोड़, 27वें दिन 11 करोड़, 28वें दिन 15.75, 29वें दिन 8.75 करोड़ और 30वें दिन 11.1 करोड़ की कमाई की है।

रणवीर सिंह की धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन धुरंधर के वर्ल्डवाड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 29 दिनों में 1167.25 करोड़ की कमाई की है। 30वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन का डेटा अभी रिलीज होना बाकी है।

सबसे ज्यादा बिक रहे शाम के शोज धुरंधर के शोज की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग शाम के शोज देखने पहुंच रहे हैं। 30वें दिन सुबह के शो में 12.69 पर्सेंट लोग धुरंधर पहुंचे। दोपहर के शो में 29.17 पर्सेंट लोग पहुंचे, शाम के शोज में 29.41 पर्सेंट लोग पहुंचे। वहीं, नाइट शो का जीरो पर्सेंट दिखा रहा है।