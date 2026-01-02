Dhurandhar Box Office: 29वें दिन धीमी पड़ी धुरंधर की कमाई, 29वें दिन कमाए कितने करोड़?
Ranveer Singh's Dhurandhar: रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रणवीर की धुरंधर ने लगातार चौथे हफ्ते 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। आइए जानते हैं 29वें हफ्ते रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए कितने करोड़?
5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 29 दिन हो गए हैं और धुरंधर की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। धुरंधर ने अबतक 700 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। इस फिल्म ने 29वें दिन यानी 02 जनवरी को 8.75 करोड़ की कमाई की है। 29वें दिन धुरंधर की कमाई में धीमी पड़ी है, लेकिन फिर भी धुरंधर का जादू जारी है।
धुरंधर की अबतक की कमाई
sacnilk.com की मानें तो रणवीर सिंह की धुरंधर ने 29 दिन में 747.75 करोड़ की कमाई कर ली है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने लगातार चार हफ्तों तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
लगातार चार हफ्ते कमाए 100 करोड़ से ज्यादा
रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253.25 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे हफ्ते फिल्म ने 172 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, चौथे हफ्ते फिल्म ने 106.5 करोड़ की कमाई की है।
8.6 है धुरंधर की आईएमडीबी रेटिंग
रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म आदित्य धर ने डायरेक्ट की है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। धुरंधर एक एक्शन थ्रिलर स्पाई ड्रामा फिल्म है। पहले पार्ट की रिलीज के बाद अब फैंस को पार्ट 2 का इंतजार है। रणवीर सिंह की धुरंधर का पार्ट 2 19मार्च को रिलीज होगी।
पार्ट में होगी रणवीर के किरदार की बैक स्टोरी
रिपोर्ट्स की मानें तो पार्ट 2 में रणवीर सिंह के किरदार हमजा की बैकस्टोरी देखने को मिलेगी। वहीं, फिल्म को लेकर हाल ही में सौम्या टंडन ने कहा था कि पार्ट में उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा क्यों अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की मौत हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।