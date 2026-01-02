Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar day 28 and ikkis day 1 comparison ranveer singh starrer earned double see box office report
धुरंधर की चकाचौंध में फीकी पड़ी अगस्त्य नंदा की फिल्म; 28वें दिन भी इक्कीस से दोगुनी कमाई

धुरंधर की चकाचौंध में फीकी पड़ी अगस्त्य नंदा की फिल्म; 28वें दिन भी इक्कीस से दोगुनी कमाई

संक्षेप:

धुरंधर और इक्कीस एक साथ सिनेमाघरों में है और 28वें दिन तक लोगों की भीड़ रणवीर सिंह स्टारर मूवी देखने के लिए ज्यादा जुट रही है। यहां दोनों फिल्मों की सेम डे की कमाई है। धुरंधर ने इक्कीस की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर दोगुनी कमाई की है।

Jan 02, 2026 10:01 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्यधर की फिल्म धुरंधर का क्रेज फिलहाल फीका पड़ता नहीं दिख रहा है। चौथे वीक में भी भारत के खूब दर्शक यह मूवी देखने थिएटर्स पहुंच रहे हैं। वहीं अगस्त्य नंदा की मूवी इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। इक्कीस और धुरंधर की 1 जनवरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना करे तो धुरंधर ने अभी भी इक्कीस की तुलना में दोगुनी से ज्यादा कमाई कर ली है। कलेक्शन में अंतर सिर्फ टिकट प्राइस की वजह से ही नहीं बल्कि ऑक्यूपेंसी (भीड़) भी धुरंधर देखने वालों की ज्यादा थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

28वें दिन भी दिखी धुरंधर की धार

धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा स्टारर इक्कीस 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और इसकी भारत में नेट कमाई 7 करोड़ के करीब हुई। इसे ठीक-ठाक शुरुआत माना जा रहा है और उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ से इक्कीस को रफ्तार मिल सकती है। बात करें धुरंधर की तो इसका 28वां दिन था फिर भी भारत में नेट कलेक्शन 15.75 करोड़ रुपये के करीब रहा। सेम डे कमाई के लिहाज से धुरंधर ने इक्कीस से दोगुनी से ज्यादा कमाई की है।

मैट्रिकइक्कीस डे 1 धुरंधर डे 28
बॉक्स ऑफिस कमाई7 करोड़ रुपये इंडिया नेट 15.75 करोड़ रुपये इंडिया नेट
हिंदी ऑक्युपेंसी31.91%35.50%
टोटल इंडिया नेट7 करोड़739.82

न्यू इयर हॉलीडे का धुरंधर को फायदा

हिंदी ऑक्युपेंसी की बात करें तो इक्कीस की ऑक्यूपेंसी 31.94 परसेंट थी वहीं धुरंधर की 35.50 परसेंट के करीब। 1 जनवरी हॉलीडे था और अपने पिछले दिन की तुलना में धुरंधर की कमाई में करीब 43% उछाल देखा गया। 27वें दिन धुरंधर की कमाई 11 करोड़ के आसपास थी। कुछ शहरों में धुरंधर का फुटफॉल भी पिछले दिन से डबल था।

ये भी पढ़ें:इक्कीस के पहले दिन कमाई से अगस्त्य ने किया कमाल, इस मामले में रणबीर को पछाड़ा

नया वर्जन भी देखने पहुंच रहे लोग

धुरंधर ब्लॉकबस्टर घोषित हो चुकी है तो जिन लोगों ने अब तक यह मूवी नहीं देखी थी उनकी प्रिफरेंस यही है। I&B मिनिस्ट्री के कहने के बाद फिल्म में एक छोटा बदलाव भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ डायलॉग्स में बलोच शब्द म्यूट किया गया है। तो जो लोग फिल्म देख चुके थे वो नया वर्जन देखने भी पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अमिताभ के नाती अगस्त्य ने जीता दिल, धर्मेंद्र को देख हुए भावुक
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
ikkis Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।