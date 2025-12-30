Box Office: वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब पहुंची धुरंधर, देखें जवान के बाद किस-किस पर निशाना
Dhurandhar Box Office Day 25: धुरंधर का चौथा वीकेंड धुआंधार रहा हालांकि चौथे सोमवार को अब तक की सबसे कम कमाई रिकॉर्ड की गई। हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म भारत की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। देखें छठवीं पोजिशन पर जवान से कितनी पीछे है।
धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म जवान के करीब है। धुरंधर ने 25वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर भारत में नेट 10.50 करोड़ रुपये के करीब कमाई की है। रिलीज के बाद से यह पहला मौका है जब मूवी ने किसी दिन 15 करोड़ से कम कमाए हों। यहां देखें मूवी किन रिकॉर्ड होल्डर्स से पीछे है और किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
700 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म
धुरंधर के चौथे वीकेंड में भारत में करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई हुई। वहीं चौथे सोमवार को कलेक्शन करीब 10.50 करोड़ नेट ही रहा। 25 दिनों में इसका डोमेस्टिक कलेक्शन 701.25 करोड़ रुपये नेट और 841.6 करोड़ रुपये ग्रॉस पहुंच चुका है। इसके साथ ही धुरंधर पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है जिसने डोमेस्टिक कलेक्शन में 700 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा चार साउथ फिल्मों ने इतना कलेक्शन किया है। ये मूवी हैं बाहुबली 2, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा2।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन में जवान के करीब
वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 1100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और इसने 1081 करोड़ ग्रॉस कमा लिए हैं। इस वीकेंड धुरंधर कल्कि 2898AD और पठान को पार कर चुकी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 7वीं पोजिशन पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि जवान को क्रॉस करके जल्द ही छठवीं पोजीशन पर होगी। जवान ने 2023 में 1160 करोड़ रुपये कमाए थे।
|चौथा वीकेंड
|चौथा फ्राइडे
|15 करोड़
|चौथा सैटर्डे
|20.5 करोड़
|चौथा संडे
|22.5 करोड़
धुरंधर के निशाने पर ये मूवीज
केजीएफ चैप्टर 2- 1215 करोड़ रुपये
आरआरआर- 1230 करोड़ रुपये
जवान- 1160 करोड़ रुपये
किन फिल्मों को पछाड़ा
कल्कि 2898 एडी- 1000 करोड़ रुपये
पठान- 1069.85 करोड़ रुपये
बजरंगी भाईजान- 915 करोड़ रुपये
