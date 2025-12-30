Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar day 25 worldwide box office collection 7th highest grosser Indian of all time will surpass srk jawan soon
Box Office: वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब पहुंची धुरंधर, देखें जवान के बाद किस-किस पर निशाना

Box Office: वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के करीब पहुंची धुरंधर, देखें जवान के बाद किस-किस पर निशाना

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Day 25: धुरंधर का चौथा वीकेंड धुआंधार रहा हालांकि चौथे सोमवार को अब तक की सबसे कम कमाई रिकॉर्ड की गई। हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म भारत की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। देखें छठवीं पोजिशन पर जवान से कितनी पीछे है।

Dec 30, 2025 10:21 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म जवान के करीब है। धुरंधर ने 25वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर भारत में नेट 10.50 करोड़ रुपये के करीब कमाई की है। रिलीज के बाद से यह पहला मौका है जब मूवी ने किसी दिन 15 करोड़ से कम कमाए हों। यहां देखें मूवी किन रिकॉर्ड होल्डर्स से पीछे है और किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

700 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

धुरंधर के चौथे वीकेंड में भारत में करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई हुई। वहीं चौथे सोमवार को कलेक्शन करीब 10.50 करोड़ नेट ही रहा। 25 दिनों में इसका डोमेस्टिक कलेक्शन 701.25 करोड़ रुपये नेट और 841.6 करोड़ रुपये ग्रॉस पहुंच चुका है। इसके साथ ही धुरंधर पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है जिसने डोमेस्टिक कलेक्शन में 700 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा चार साउथ फिल्मों ने इतना कलेक्शन किया है। ये मूवी हैं बाहुबली 2, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 और पुष्पा2।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में जवान के करीब

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 1100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और इसने 1081 करोड़ ग्रॉस कमा लिए हैं। इस वीकेंड धुरंधर कल्कि 2898AD और पठान को पार कर चुकी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 7वीं पोजिशन पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि जवान को क्रॉस करके जल्द ही छठवीं पोजीशन पर होगी। जवान ने 2023 में 1160 करोड़ रुपये कमाए थे।

चौथा वीकेंड
चौथा फ्राइडे15 करोड़
चौथा सैटर्डे20.5 करोड़
चौथा संडे22.5 करोड़

धुरंधर के निशाने पर ये मूवीज

केजीएफ चैप्टर 2- 1215 करोड़ रुपये

आरआरआर- 1230 करोड़ रुपये

जवान- 1160 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें:धुरंधर की धूम की वजह से करन जौहर की फिल्म को तगड़ा नुकसान

किन फिल्मों को पछाड़ा

कल्कि 2898 एडी- 1000 करोड़ रुपये

पठान- 1069.85 करोड़ रुपये

बजरंगी भाईजान- 915 करोड़ रुपये

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।