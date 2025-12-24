Hindustan Hindi News
‘धुरंधर’ ने बनाया नया रिकॉर्ड, विकी कौशल की ‘छावा’ को दी मात, कमा डाले इतने करोड़

संक्षेप:

Dhurandhar vs Chhaava: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ ने विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘छावा’ को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है।

Dec 24, 2025 10:02 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘धुरंधर’ ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है। ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जी हां, इससे पहले ये रिकॉर्ड विकी कौशल की फिल्म ‘छावा’ के नाम पर था, लेकिन अब ये ‘धुरंधर’ के नाम हो गया है। ‘धुरंधर’ ने जो कमाल 20 दिन में दिखाया ‘छावा’ को वो कमाल दिखाने में 11 हफ्ते लग गए थे। आइए आपको दोनों की कमाई के बारे में विस्तार से बताते हैं।

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

‘धुरंधर’ 5 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों का मनोरंजन करते-करते 20 दिन हो गए हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 20वें दिन ‘धुरंधर’ ने 9 बजे तक 15.35 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन 604.85 करोड़ पहुंच गया है।

धुरंधर स्टार कास्ट
‘धुरंधर’ का 20 दिनों का कलेक्शन

पहले हफ्ते तक का कलेक्शन - 207.25 करोड़

दूसरे हफ्ते तक का कलेक्शन - 253.25 करोड़

दिन 15 [तीसरा शुक्रवार] - 22.5 करोड़

दिन 16 [तीसरा शनिवार] - 34.25 करोड़

दिन 17 [तीसरा रविवार] - 38.5 करोड़

दिन 18 [तीसरा सोमवार] - 16.5 करोड़

दिन 19 [तीसरा मंगलवार] - 17.25 करोड़

दिन 20 [तीसरा बुधवार] - 15.35 करोड़

कुल कमाई - 604.85 करोड़ रुपये

‘छावा’ वर्सेस ‘धुरंधर’

विकी कौशल की ‘छावा’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 601.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने 604.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ‘छावा’ को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, धुरंधर ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar akshaye khanna

