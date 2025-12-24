‘धुरंधर’ ने बनाया नया रिकॉर्ड, विकी कौशल की ‘छावा’ को दी मात, कमा डाले इतने करोड़

संक्षेप: Dhurandhar vs Chhaava: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ ने विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘छावा’ को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है।

Dec 24, 2025 10:02 pm IST

‘धुरंधर’ ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है। ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जी हां, इससे पहले ये रिकॉर्ड विकी कौशल की फिल्म ‘छावा’ के नाम पर था, लेकिन अब ये ‘धुरंधर’ के नाम हो गया है। ‘धुरंधर’ ने जो कमाल 20 दिन में दिखाया ‘छावा’ को वो कमाल दिखाने में 11 हफ्ते लग गए थे। आइए आपको दोनों की कमाई के बारे में विस्तार से बताते हैं।

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों का मनोरंजन करते-करते 20 दिन हो गए हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 20वें दिन ‘धुरंधर’ ने 9 बजे तक 15.35 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन 604.85 करोड़ पहुंच गया है।

‘धुरंधर’ का 20 दिनों का कलेक्शन पहले हफ्ते तक का कलेक्शन - 207.25 करोड़

दूसरे हफ्ते तक का कलेक्शन - 253.25 करोड़

दिन 15 [तीसरा शुक्रवार] - 22.5 करोड़

दिन 16 [तीसरा शनिवार] - 34.25 करोड़

दिन 17 [तीसरा रविवार] - 38.5 करोड़

दिन 18 [तीसरा सोमवार] - 16.5 करोड़

दिन 19 [तीसरा मंगलवार] - 17.25 करोड़

दिन 20 [तीसरा बुधवार] - 15.35 करोड़

कुल कमाई - 604.85 करोड़ रुपये

‘छावा’ वर्सेस ‘धुरंधर’ विकी कौशल की ‘छावा’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 601.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने 604.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ‘छावा’ को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, धुरंधर ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।