Dhurandhar Day 2: धुरंधर ने लगाई दूसरी लंबी छलांग, कल पार करेगी 100 करोड़ का आंकड़ा?
Dhurandhar Day 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और शनिवार को इसकी कमाई में 14% का इजाफा हुआ है।
बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। पहले ही दिन इसने 27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और रणवीर सिंह की रिलीज वाले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ट्रेड विशेषज्ञों से लेकर जनता तक ने इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू दिया है और माना जा रहा था कि फिल्म की कमाई का ग्राफ अभी और ऊपर जाएगा... हुआ भी ऐसा ही है। शनिवार, यानि दूसरे दिन फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 31 करोड़ रुपये रही है।
कितनी हुई अभी तक की कुल कमाई?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की शुरुआती 2 दिनों की कुल कमाई 58 करोड़ रुपये हो चुकी है। फिल्म का पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 40 करोड़ रुपये रहा था। माना जा रहा है कि पहले ही वीकेंड में फिल्म बड़े आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद के अलावा चेन्नई और जयपुर जैसी जगहों पर भी फिल्म को क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है और फुटफॉल 40% से ज्यादा रहा है।
फिल्म की स्टार कास्ट और कहानी
बात फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की करें तो रणवीर सिंह के अलावा इसमें आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।
