'धुरंधर' के सेट पर बिगड़ी तबीयत, रणवीर की फिल्म के 120 क्रू मेंबर्स को करना पड़ा अस्पताल में भर्ती

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म की शूटिंग अभी लद्दाख में चल रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के दौरान क्रू के 120 लोगों की खराब खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई।

फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी तबीयत मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "रविवार की शाम बॉलीवुड के 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग के संदेह में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा।" जानकारी के मुताबिक खाना खाने के बाद टीम के लोगों को पेट में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं और सिर में दर्द होने गला।

600 लोगों ने खाया था यह खाना इसके बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए लेह के सजल नरबू मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने साफ किया कि खराब खाना खाने की वजह से टीम के इतने सारे लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 600 लोगों ने यह खाना खाया था जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

इमरजेंसी वॉर्ड में हो गई थी भीड़ फूड सैम्पल कलेक्ट किए गए हैं ताकि खाने की वजह से तबीयत बिगड़ने के मामले की जांच हो सके। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया, "अचानक आए इतने सारे मरीजों को हम संभाल पाने में पूरी तरह कामयाब रहे। पुलिस भी अचानक इमरजेंसी वॉर्ड में इतनी भीड़ को संभालने के लिए पहुंच गई ताकि भगदड़ की स्थिति ना बन जाए। मरीजों की हालत ठीक है, और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।"