धुरंधर ने रचा इतिहास तो YRF ने तारीफ में किया यह ट्वीट, पब्लिक बोली- तुम लोग बेवकूफी भरी फिल्में...

संक्षेप: DHURANDHAR Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने रच दिया इतिहास। यश राज फिल्म्स ने किया यह ट्वीट। पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में लिखा- ..लोग आपकी फिल्में देखना बिलकुल बंद कर देंगे।

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' ने इतिहास रच दिया है। यह एक ही भाषा में सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस मल्टीस्टारर मूवी ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा-2' को पछाड़ते हुए एक ही भाषा में सबसे ज्यादा ग्रॉस कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खास मौके पर YRF ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए जियो स्टूडियोज और आदित्य धर समेत फिल्म के पूरे कास्ट और क्रू को शुभकामनाएं दी हैं।

ऐसा कर पाने वाली इकलौती हिंदी फिल्म पोस्ट पर रणवीर सिंह ने जवाब भी दिया है। यश राज फिल्म्स ने अपनी पोस्ट में लिखा, "धुरंधर एक फिल्म नहीं है... यह भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को शुभकामनाएं इसके भारत की अभी तक की सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन (एक भाषा में) करने वाली फिल्म बनने के लिए।" मालूम हो कि धुरंधर का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1200 करोड़ से ऊपर जा चुका है।

धुरंधर ने तोड़ दिया पुष्पा-2 का रिकॉर्ड 'धुरंधर' के मेकर्स का कहना है कि फिल्म ने 'पुष्पा-2' के हिंदी भाषा के 821 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर लिया है, जिससे यह एक भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। YRF ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जहाज के कप्तान के तौर पर, आदित्य धर की उनके मकसद के लिए क्लैरिटी, बेबाक कहानी कहने का तरीका और बेहतरीन काम के प्रति ना डिगने वाले कमिटमेंट ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है।" रणवीर सिंह ने पोस्ट पर कमेंट किया- मेरे प्यारा स्कूल जहां मैंने काम सीखा। हमेशा बस आप लोगों को गर्व महसूस कराने की कोशिश की है।

'तुम लोग बेवकूफी भरी जासूसी फिल्में' कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "धुरंधर फिल्म बॉलीवुड के लिए एक मिसाल बन गई है, ऐसी फिल्म बार-बार नहीं बनाई जा सकती।" वहीं दूसरे ने लिखा, "तुम लोग बेवकूफी भरी जासूसी फिल्में बनाते रहेंगे और लोग आपकी फिल्में देखना बिलकुल बंद कर देंगे। स्पाय डांस कर रहे हैं, बिकनी में स्पाय एक्ट्रेस, पाकिस्तान में अच्छे एजेंट होना। एक भारतीय गद्दार स्पाय भारत को नुकसान पहुंचाने जा रहा है।" जहां एक तरफ कई लोग इस पोस्ट से खुश हैं, तो वहीं कई नाराज नजर आए।