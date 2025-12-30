Hindustan Hindi News
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रच दिया इतिहास, 'पुष्पा - द रूल' भी नहीं बना पाई थी यह रिकॉर्ड

संक्षेप:

Dhurandhar Created History: रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर दिया है जो आज तक कोई भी दूसरी हिंदी फिल्म नहीं कर पाई है। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए जानिए तरण आदर्श ने क्या बताया।

Dec 30, 2025 12:18 pm IST
Dhurandhar Box Office New Record: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने बताया है कि फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो अभी तक किसी दूसरी फिल्म के लिए बनाना संभव नहीं हो सका है। तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में बताया कि धुरंधर लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई करती रही है। इस तरह इस फिल्म में चौथे हफ्ते में एक अलग ही तरह का ऐतिहासिक बेंचमार्क सेट कर दिया है।

धुरंधर ने बना दिया यह रिकॉर्ड

तरण आदर्श ने अपनी X पोस्ट में लिखा, "कोई भी फिल्म, यहां तक कि 'पुष्पा - द रूल' जो कि सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म रही है, वो भी इतने लंबे वक्त तक डबल डिजिट में कमाई नहीं कर सकी है। इसने लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है, कुछ ऐसा जो कोई भी दूसरी फिल्म आज तक नहीं कर पाई है।" फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, “चौथे हफ्ते तक फिल्म 741 करोड़ रुपये की कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है।”

इतनी हो गई अभी तक कमाई

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो मूवी 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म का पहला पार्ट इतना बड़ा हिट रहा है, तो अब देखना यह है कि मूवी का पार्ट-2 क्या कमाल करेगा। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना के काम की भी जमकर तारीफ हो रही है। उनके अलावा इसमें संजय दत्त और आर माधवन ने भी शानदार काम किया है। फिल्म का पार्ट-2 ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
