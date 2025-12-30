रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रच दिया इतिहास, 'पुष्पा - द रूल' भी नहीं बना पाई थी यह रिकॉर्ड

संक्षेप: Dhurandhar Created History: रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर दिया है जो आज तक कोई भी दूसरी हिंदी फिल्म नहीं कर पाई है। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए जानिए तरण आदर्श ने क्या बताया।

Dhurandhar Box Office New Record: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने बताया है कि फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो अभी तक किसी दूसरी फिल्म के लिए बनाना संभव नहीं हो सका है। तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में बताया कि धुरंधर लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई करती रही है। इस तरह इस फिल्म में चौथे हफ्ते में एक अलग ही तरह का ऐतिहासिक बेंचमार्क सेट कर दिया है।

धुरंधर ने बना दिया यह रिकॉर्ड तरण आदर्श ने अपनी X पोस्ट में लिखा, "कोई भी फिल्म, यहां तक कि 'पुष्पा - द रूल' जो कि सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म रही है, वो भी इतने लंबे वक्त तक डबल डिजिट में कमाई नहीं कर सकी है। इसने लगातार 25 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है, कुछ ऐसा जो कोई भी दूसरी फिल्म आज तक नहीं कर पाई है।" फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, “चौथे हफ्ते तक फिल्म 741 करोड़ रुपये की कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है।”