धुरंधर के लिए बढ़ती जा रहीं मुश्किलें, अब चौधरी असलम की पत्नी ने इस डायलॉग पर जताई आपत्ति

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ती नजर आ रही है। पहले जहां मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं अब पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की विधवा ने आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि अगर उनके पति को गलत या अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है तो वह लीगल एक्शन लेंगी।

ब्लास्ट में गई थी चौधरी असलम की जान धुरंधर कराची के ल्यारी जिले पर आधारित है जो कि अपने गैंग और आतंकवादी गतिविधियों के इतिहास पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त चौधरी असलम के किरदार में हैं जो रहमान डकैत और उजैर बलूच जैसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन्स को लीड करने के लिए जाने जाते हैं। असलम 2011 में अपने घर पर हुए बम हमले में बच गए थे लेकिन फिर 2014 को ल्यारी एक्सप्रेसवे पर हुए एक बम विस्फोट में मारे गए। फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों का विषय बनी हुई है।