धुरंधर के लिए बढ़ती जा रहीं मुश्किलें, अब चौधरी असलम की पत्नी ने इस डायलॉग पर जताई आपत्ति
Dhurandhar Controversy: पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की विधवा ने आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि अगर उनके पति को गलत या अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है तो वह लीगल एक्शन लेंगी।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ती नजर आ रही है। पहले जहां मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं अब पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की विधवा ने आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि अगर उनके पति को गलत या अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है तो वह लीगल एक्शन लेंगी।
ब्लास्ट में गई थी चौधरी असलम की जान
धुरंधर कराची के ल्यारी जिले पर आधारित है जो कि अपने गैंग और आतंकवादी गतिविधियों के इतिहास पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त चौधरी असलम के किरदार में हैं जो रहमान डकैत और उजैर बलूच जैसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन्स को लीड करने के लिए जाने जाते हैं। असलम 2011 में अपने घर पर हुए बम हमले में बच गए थे लेकिन फिर 2014 को ल्यारी एक्सप्रेसवे पर हुए एक बम विस्फोट में मारे गए। फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों का विषय बनी हुई है।
ये शब्द उनकी मां के लिए भी अपमानजनक
ट्रेलर की रिलीज के बाद असलम की विधवा नौरीन असलम ने कहा कि रिलीज के बाद फिल्म देखने का सोच रही हैं लेकिन उन्होंने ट्रेलर की एक खास लाइन पर आपत्ति जताई है। डायलॉग्स में किरदार को 'शैतान और जिन्न की संतान' कहा गया है, जो उन्हें बहुत आपत्तिजनक लगा। समाचार एजेंसी PTI के साथ बातचीत में नौरीन ने कहा, "हम मुसलमान हैं और ऐसे शब्द न सिर्फ असलम के लिए, बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमानजनक हैं। जो एक सीधी-सादी और ईमानदार महिला थीं।" नौरीन ने जोर देकर कहा कि किसी भई तरह की गलतफहमी उन्हें लीगल एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकती है।
