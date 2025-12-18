Hindustan Hindi News
धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर बोले- भारत के लिए ऑस्कर लेकर आऊंगा कास्टिंग कैटेगरी के लिए

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर बोले- भारत के लिए ऑस्कर लेकर आऊंगा कास्टिंग कैटेगरी के लिए

संक्षेप:

फिल्म धुरंधर की स्टार कास्ट सबको पसंद आई। सबको हर किरदार के लिए स्टार्स का सेलेक्शन अच्छा लगा। इस फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है जो पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हैं।

Dec 18, 2025 09:33 am IST
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा रखा है। फिल्म की कास्टिंग की तारीफ हो रही है और इस मूवी की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है। अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश ने कहा कि उनका मकसद है कि वह भारत में कास्टिंग के लिए ऑस्कर लेकर आएंगे।

क्या बोले मुकेश छाबड़ा

मुकेश का कहना है कि वह भारत के लिए ऑस्कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वह बोले, ‘यह मेरा उद्देश्य कि मैं इसे जल्द करूं। हमारा डिपार्टमेंट, कास्टिंग को भारत में हर अवॉर्ड्स में इग्नोर किया जाता है जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जल्द सबको एहसास होगा धीरे-धीरे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ऑस्कर भारत लेकर आऊंगा और मैं 100 प्रतिशत श्योर हूं। मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा हूं और जल्द ऐसा होगा। मैं इतनी बड़ी बात बोलने से डर रहा हूं, लेकिन कभी-कभी आपको यूनिवर्स के सामने ये रखना पड़ता है। मैं बिल्कुल ऑस्कर लेकर आऊंगा अपने देश के लिए कास्टिंग कैटेगरी में।’

अगले साल से होगा एडिशन

जब 2026 के ऑस्कर की अनाउंसमेंट होगी तब एक नया एडिशन होगा, बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी का। कास्टिंग डायरेक्टर्स ब्रांच के मेंबर्स वोट करेंगे और फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे।

इन फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं मुकेश

बता दें कि मुकेश ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कास्टिंग की है जिसमें बजरंगी भाईजान, जवान, डंकी, रॉकस्टार शामिल हैं। इतना ही नहीं धुरंधर के अलावा वह अब मोस्ट अवेटेड नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की भी कास्टिंग कर चुके हैं जो अब अगले साल रिलीज होगी।

वहीं धुरंधर की बात करें तो यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल हैं। यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म है। फिल्म ने सैयारा और कुली को पछाड़ दिया है।

