धुरंधर ने 12 दिन में तोड़े कमाई के 12 महा रिकॉर्ड्स, रणवीर सिंह की मूवी ने किस-किस को चटाई धूल, देखें
धुरंधर फिल्म की सुनामी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म 12 दिनों में कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। 13वें दिन भी इसका जलवा कायम है। धुरंधर रणवीर सिंह की सबसे बड़ी हिट साबित हो चुकी है, यहां देखें किस-किसको पछाड़ा।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। मूवी रणवीर सिंह के करियर के लिए माइलस्टोन बन गई है। भारत के साथ इंटरनैशनल बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धुरंधर अब तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। इनमें से कई तो खुद रणवीर सिंह की पुरानी ग्रॉसर फिल्मों के हैं। 16 दिसंबर 2025 तक फिल्म ने 12 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े डाले हैं। यहां देखते हैं किन फिल्मों को धुरंधर ने अब तक धूल चटा दी है।
धुआंधर माउथ पब्लिसिटी
धुरंधर को जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। इस वजह से हर दिन थिएटर्स में भीड़ जुट रही है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि धुरंधर की रिलीज के बाद दूसरे वीक में कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं। आइए पहले इन पर नजर डालते हैं।
1.सेकंड वीक में धुरंधर ने किया धुआं
धुरंधर ने 16 दिसंबर तक सिर्फ दूसरे हफ्ते में 204 करोड़ रुपये कमाई की है। यह पहली हिंदी फिल्म है जिसके नाम ये अचीवमेंट है।
2.सबसे बड़ा सेकंड वीकेंड
धुरंधर में सेकंड वीकेंड यानी रिलीज होने के बाद दूसरे फ्राइडे से संडे तक 143.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। पुष्पा 2 ने 136 करोड़ रुपये कमाए थे। धुरंधर के नाम कमाई के मामले में सबसे बड़े सेकंड वीकेंड का भी रिकॉर्ड है।
3.सबसे बड़ा सेकंड मंडे
धुरंधर ने सोमवार को 11वें दिन 31.8 करोड़ रुपये कमाए, इसने बाहुबली 2 के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाहुबली की सेकंड मंडे में 16.75 करोड़ रुपये कमाई हुई थी।
4.सबसे बड़ा सेकंड ट्यूजडे
16 दिसंबर को धुरंधर ने करीब 30 करोड़ रुपये कमा लिए जो अब तक किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरे मंगलवार की सबसे बड़ी कमाई है।
5.रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट
रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 585 करोड़ रुपये था। अब धुरंधर इस कलेक्शन को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है।
6.रणवीर सिंह का सबसे बड़ा ओपनिंग वीक
फिल्म ने ओपनिंग वीक में 207.25 करोड़ रुपये कमाए, ये रणवीर सिंह की किसी भी फिल्म के पहले हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई है।
7.सबसे तेज 400 करोड़ कमाने वाली फिल्म
धुरंधर ने मात्र 12 दिनों में 400 करोड़ रुपये (भारत में नेट) का आंकड़ा पार किया।
8.ओपनिंग से बड़ा मंडे
धुरंधर ने 11वें दिन 31.8 करोड़ रुपये कमाई की। पहले मंडे मूवी का कलेक्शन 28.6 करोड़ था।
9.आदित्य धर की सबसे बड़ी हिट
डायरेक्टर आदित्य धर की सबसे बड़ी हिट उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक ने 244 करोड़ रुपये की कमाई की थी। धुरंधर इसका रिकॉर्ड तोड़कर आदित्य धर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है।
10.2025 की सबसे बड़ी A रेटेड फिल्म
धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 'A' सर्टिफिकेट वाली फिल्म बन गई है।
11. 7वें दिन बड़ी A रेटेड फिल्म
धुरंधर ने 7वें दिन 27 करोड़ कमाए। इसके साथ ही यह 7वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली A रेटेड फिल्म बन चुकी है।
12.इन बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे
धुरंधर 16 दिसंबर तक दंगल, सालार, टाइगर 3 और सैायारा को पीछे कर चुकी है।
दंगल- 387 करोड़ (इंडिया नेट)
सालार- 406 करोड़ (इंडिया नेट)
टाइगर 3- 462 करोड़ -(वर्ल्डवाइड)
सैयारा- 569 करोड़ - (वर्ल्डवाइड)
धुरंधर का बजट
बता दें कि धुरंधर का बजट 250 करोड़ है और यह ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका टाइटल धुरंधर पार्ट-2 रिवेंज है।
