रणवीर सिंह की धुरंधर बनी साल 2025 की 5वीं सबसे कमाई करने वाली फिल्म, ऋतिक रोशन की फिल्म को पछाड़ा

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है। फिल्म ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। धुरंधर वर्ल्डवाइड इस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। धुरंधर ने वॉर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर ने इस साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। रणवीर सिंह की धुरंधर वर्ल्डवाइड इस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी प्रशंसा मिल रही है।

रणवीर की फिल्म ने 8वें दिन पर कमाए इतने करोड़ Sacnilk के मुताबिक, रणवीर सिंह की धुरंधर ने आठवें दिन भारत में 32.5 करोड़ की कमाई की है। भारत में फिल्म अबतक 239.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर इस साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करनेवाली फिल्म बन चुकी है। अक्षय खन्ना की स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर ने ऋतिक रोशन की इस साल रिलीज हुई वॉर 2 के लाइफ कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

वॉर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने भारत में 236.55 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 81.75 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने वर्ल्डवाइड 364.35 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 8 दिन में 239.75 करोड़ की कमाई की है। वहीं, विदेश में फिल्म ने 85 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 372.75 करोड़ की कमाई कर ली है।