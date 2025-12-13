Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Breaks Record Become 5th Highest Grossing 2025 Worldwide Beats Hrithik Roshan War 2 Box office collection
रणवीर सिंह की धुरंधर बनी साल 2025 की 5वीं सबसे कमाई करने वाली फिल्म, ऋतिक रोशन की फिल्म को पछाड़ा

संक्षेप:

रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है। फिल्म ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। धुरंधर वर्ल्डवाइड इस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। धुरंधर ने वॉर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। 

Dec 13, 2025 03:43 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर ने इस साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। रणवीर सिंह की धुरंधर वर्ल्डवाइड इस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी प्रशंसा मिल रही है।

रणवीर की फिल्म ने 8वें दिन पर कमाए इतने करोड़

Sacnilk के मुताबिक, रणवीर सिंह की धुरंधर ने आठवें दिन भारत में 32.5 करोड़ की कमाई की है। भारत में फिल्म अबतक 239.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर इस साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करनेवाली फिल्म बन चुकी है। अक्षय खन्ना की स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर ने ऋतिक रोशन की इस साल रिलीज हुई वॉर 2 के लाइफ कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

वॉर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे

ऋतिक रोशन की वॉर 2 ने भारत में 236.55 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 81.75 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने वर्ल्डवाइड 364.35 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 8 दिन में 239.75 करोड़ की कमाई की है। वहीं, विदेश में फिल्म ने 85 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 372.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

क्या कुली को भी पछाड़ देगी रणवीर सिंह की धुरंधर

रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे हफ्ते के अंत तक रणवीर सिंह की धुरंधर रजनीकांत की कुली को भी पछाड़ सकती है। कुली ने दुनियाभर में 518 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय स्पाई की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, अक्षय खन्ना रहमान डकैत यानी फिल्म के विलेन की भूमिका में नजर आए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

