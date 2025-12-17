Hindustan Hindi News
धुरंधर ने तोड़ा आमिर खान की फिल्म दंगल का रिकॉर्ड, प्रभास की सालार को भी पछाड़ा

धुरंधर ने तोड़ा आमिर खान की फिल्म दंगल का रिकॉर्ड, प्रभास की सालार को भी पछाड़ा

संक्षेप:

धुरंधर फिल्म जबसे रिलीज हुई है तबसे एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। अब फिल्म ने आमिर खान की मूवी दंगल को पछाड़ दिया है।

Dec 17, 2025 09:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन लीड रोल में हैं। फिल्म ने 411.25 करोड़ के पार की कमाई कर ली है और इसी के साथ फिल्म ने कई सुपरहिट मूवीज को पछाड़ दिया है जिसमें आमिर खान की फिल्म दंगल शामिल है।

किन फिल्मों को पछाड़ा

फिल्म ने दूसरे हफ्ते के खत्म से पहले 204 करोड़ की कमाई की है। बता दें कि धुरंधर पहली हिंदी फिल्म है जिसने दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ की कमाई की है।

अब इस कलेक्शन के साथ फिल्म ने भारत में 400 करोड़ की कमाई कर ली है और इसी के साथ फिल्म ने दंगल के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे कर दिया है। दंगल ने 347 करोड़ कमाए थे।

प्रभास और रजनीकांत की मूवी भी रह गई पीछे

इतना ही नहीं धुरंधर ने प्रभास की फिल्म सालार( 406 करोड़) और रजनीकांत की 2.0 (407 करोड़) को भी पीछे कर दिया है।

वैसे धुरंधर ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस में 550 करोड़ की कमाई भी कर ली है दूसरे हफ्ते में।

धुरंधर की बात करें तो फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म की कमाई में दूसरे हफ्ते से बड़ा उछाल आया है।

क्या है धुरंधर की कहानी

धुरंधर के स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर ने हमजा का किरदार निभाया है जो इंडियन स्पाई है। अभी पहले पार्ट को इतनी सक्सेस मिल ही रही थी कि अब इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा।

