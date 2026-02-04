Hindustan Hindi News
धुरंधर इन 5 देशों में सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्म, नेटफ्लिक्स पर तोड़े कई रिकॉर्ड

संक्षेप:

Dhurandhar Records: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है। फिल्म के पार्ट-2 को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इसी बीच पार्ट-1 ने ओटीटी पर कमाल कर दिया है।

Feb 04, 2026 02:18 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर-2' की चर्चा के बीच फिल्म का पहला पार्ट ओटीटी पर बवाल मचा रहा है। फिल्म को पाकिस्तानी सिनेमाघरों में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जब यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो उसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बनी हुई है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अन्य देशों में भी आदित्य धर की फिल्म ने जलवा काट रखा है। कुल 5 देश हैं जहां नेटफ्लिक्स पर 'धुरंधर' सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्म बन गई है।

इन 5 देशों में नंबर वन बनी यह फिल्म

इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में यह बीते कुछ दिन से ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आज के दिन इसके इन देशों में भी नंबर वन पर आने का कयास लगाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स की ही एक वेबसाइट पर जारी किए गए डाटा के मुताबिक बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और मॉरीशस समेत कुल 5 देशों में भी यह टॉप पर काबिज है। डाटा के मुताबिक 26 जनवरी से 1 फरवरी वाले सप्ताह में पाकिस्तान में 'धुरंधर' नंबर 1 फिल्म रही है। मालूम हो कि यह फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी।

टॉप 3 में भारतीय फिल्मों का ही नाम

यानि सिर्फ 3 दिनों में ही यह सप्ताह की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। जहां तक लिस्ट में शामिल बाकी फिल्मों का सवाल है तो दूसरे और तीसरे नंबर पर भी भारतीय फिल्में हैं। पिछले हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर दूसरी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म धनुष और कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' है और तीसरे नंबर पर इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' काबिज है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज के बाद से रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

नेटफ्लिक्स पर तोड़े कौन से रिकॉर्ड?

'धुरंधर' ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ही 76 लाख व्यूज हासिल कर लिए हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पर भारत में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसने 'एनिमल', 'फाइटर' और 'पुष्पा-2' जैसी फिल्मों के शुरुआती व्यूज को भी पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ जहां धुरंधर की चर्चा इतने हफ्ते बाद भी कायम है, वहीं दूसरी तरफ धुरंदर-2 को लेकर गॉसिप्स शुरू हो गए हैं। फिल्म के पार्ट-2 का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और यह मार्च में रिलीज होगी।

Dhurandhar

