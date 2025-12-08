Box Office Worldwide: धुरंधर की कमाई ₹160 करोड़ के पार, सिर्फ विदेशों से कर चुकी है इतनी कमाई

संक्षेप: Dhurandhar Box Office Worldwide: रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म धुरंधर की कमाई सिर्फ 3 दिनों में 160 करोड़ के पार जा चुकी है।

Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह की एक्शन एंटरटेनर फिल्म धुरंधर को भारत ही नहीं दुनिया भर में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआती 3 दिनों की कमाई बता रही है कि अभी इसे काफी लंबा सफर तय करना है और यह बड़े आराम से अपनी लागत निकालने का दम रखती है। ज्यादातर सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म पहले ही वीकेंड में 160 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन।

धुरंधर का 3 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रविवार को 43 करोड़ रुपये कमाने के बाद फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 103 करोड़ रुपये हो चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म की ग्रॉस कमाई 125 करोड़ के लगभग रही है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' शुरुआती 3 दिनों में ही 160 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है।