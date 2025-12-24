धुरंधर: 1000 करोड़ की रेस में रणवीर सिंह की फिल्म, बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दुनियाभर में फिल्म ने 900 करोड़ की कमाई कर ली है। अब फिल्म 1000 करोड़ की रेस में शामिल हो गई है।
रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर बीतते दिन के साथ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। दुनियाभर में फिल्म ने 900 करोड़ की कमाई कर ली है। ऐसा करने वाली धुरंधर साल 2025 की पहली फिल्म बन गई है। तीसरे हफ्ते में सोमवार को धुरंधर की कमाई में थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ ली।
19 दिन में कमाए इतने करोड़
19वें दिन पर धुरंधर ने भारत में 17.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, 20वें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने अबतक 0.43 करोड़ की कमाई की है।sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने अबतक 589.93 करोड़ की कमाई कर ली है।
दुनियाभर में कमाए 905 करोड़
दुनियाभर में फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 19 दिन में 905 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर फिल्म इसी पेस के साथ आगे बढ़ती है तो धुरंधर जल्द ही टॉप 10 ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी।
1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी रणवीर की धुरंधर?
आज यानी बुधवार को फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सीक्रेट सुपरस्टार, एनिमल और बजरंगी भाईजान को पछाड़ सकती है। वहीं, फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है।
अगले साल रिलीज होगा धुरंधर का पार्ट 2
धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की खूब सरहाना हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय स्पाई की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, अक्षय खन्ना ने खलनायक की भूमिका निभाई है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी निगेटिव रोल में नजर आए। राकेश बेदी फिल्म में पाकिस्तानी नेता के रूप में नजर आए हैं। इस फिल्म में सारा अर्जुन भी अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। धुरंधर के बाद अब फैंस को धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार है जो अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी।
