Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Box Office Record Ranveer Singh Film Becomes Highest-Grossing Film Of 2025 races towards 1000 crore club
धुरंधर: 1000 करोड़ की रेस में रणवीर सिंह की फिल्म, बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी

धुरंधर: 1000 करोड़ की रेस में रणवीर सिंह की फिल्म, बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दुनियाभर में फिल्म ने 900 करोड़ की कमाई कर ली है। अब फिल्म 1000 करोड़ की रेस में शामिल हो गई है। 

Dec 24, 2025 09:56 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर बीतते दिन के साथ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। दुनियाभर में फिल्म ने 900 करोड़ की कमाई कर ली है। ऐसा करने वाली धुरंधर साल 2025 की पहली फिल्म बन गई है। तीसरे हफ्ते में सोमवार को धुरंधर की कमाई में थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

19 दिन में कमाए इतने करोड़

19वें दिन पर धुरंधर ने भारत में 17.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं, 20वें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने अबतक 0.43 करोड़ की कमाई की है।sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने अबतक 589.93 करोड़ की कमाई कर ली है।

ये भी पढ़ें:बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, फरवरी 2026 में रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में

दुनियाभर में कमाए 905 करोड़

दुनियाभर में फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 19 दिन में 905 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर फिल्म इसी पेस के साथ आगे बढ़ती है तो धुरंधर जल्द ही टॉप 10 ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी।

1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी रणवीर की धुरंधर?

आज यानी बुधवार को फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सीक्रेट सुपरस्टार, एनिमल और बजरंगी भाईजान को पछाड़ सकती है। वहीं, फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की सक्सेस के बाद क्या फीस को लेकर दृश्यम से बाहर हो गए अक्षय खन्ना?

अगले साल रिलीज होगा धुरंधर का पार्ट 2

धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की खूब सरहाना हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय स्पाई की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, अक्षय खन्ना ने खलनायक की भूमिका निभाई है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी निगेटिव रोल में नजर आए। राकेश बेदी फिल्म में पाकिस्तानी नेता के रूप में नजर आए हैं। इस फिल्म में सारा अर्जुन भी अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। धुरंधर के बाद अब फैंस को धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार है जो अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।