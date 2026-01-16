Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Box Office Ranveer Singh Film Beat Pushpa 2 Know Total Collection
Dhurandhar Box Office : धुरंधर का तूफान जारी, इस मामले में पुष्पा 2 को भी पछाड़ दिया

Dhurandhar Box Office : धुरंधर का तूफान जारी, इस मामले में पुष्पा 2 को भी पछाड़ दिया

संक्षेप:

आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर एक के बाद एक अपना कमाल दिखा रही है। फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और अब जानें गुरुवार को फिल्म ने कितने करोड़ कमाए।

Jan 16, 2026 06:25 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से रुक नहीं रही है। फिल्म के गुरुवार के बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आ गई है और धुरंधर ने 42वें दिन 3 करोड़ की कमाई की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुष्पा 2 को पछाड़ा

धुरंधर ने इसी के साथ 41वें दिन की कमाई के मामले में पुष्पा 2 को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा द राइज ने 41वें दिन 1.55 करोड़ की कमाई की थी। वहीं छावा ने 1.3 करोड़। धुरंधर की कमाई दोनों के कलेक्शन से डबल है।

धुरंधर का अब तक का टोटल कलेक्शन

फिल्म के गुरुवार की कमाई को जोड़कर धुरंधर ने अब भारत में टोटल 816.60 करोड़ की कमाई कर ली है। पहले हफ्ते जहां फिल्म ने 207.25 करोड़ कमाए, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते मूवी ने 106.5 करोड़ कमाए।

5वां हफ्ता51.25 करोड़
शुक्रवार3.5 करोड़
शनिवार5.75 करोड़
रविवार6.15 करोड़
सोमवार2.35 करोड़
मंगलवार2.6 करोड़
बुधवार3 करोड़
गुरुवार3 करोड़
टोटल 816.60 करोड़

धुरंधर की कहानी

आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक भारतीय स्पाई की है जो पाकिस्तान जाकर वहां के आतंकवादियों के साथ रहकर देश के लिए लड़ता है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन भी हैं।

कब आएगा दूसरा पार्ट

फिल्म को मिले इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स से पूरी टीम काफी खुश है और अब इसका दूसरा पार्ट यानी धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है।

आदित्य की दूसरी हिट फिल्म

आदित्य की बतौर डायरेक्टर यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और वो भी सुपरहिट थी। वहीं अब धुरंधर ब्लॉकबस्टर है। फिल्म की ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शकों ने बल्कि इंडस्ट्री के भी कई लोगों ने तारीफ की है।

ये भी पढ़ें:IMDb ने जारी की 2026 की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट,सभी को 350 करोड़ी मूवी का इंतजार

टॉक्सिक से टक्कर

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक से टक्कर है। दरअसल, जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हो रही है, उसी दिन यश की फिल्म टॉक्सिक भी रिलीज हो रही है तो देखते हैं कि कौनसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।