Dhurandhar Box Office : धुरंधर का तूफान जारी, इस मामले में पुष्पा 2 को भी पछाड़ दिया

संक्षेप: आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर एक के बाद एक अपना कमाल दिखा रही है। फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और अब जानें गुरुवार को फिल्म ने कितने करोड़ कमाए।

रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने से रुक नहीं रही है। फिल्म के गुरुवार के बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आ गई है और धुरंधर ने 42वें दिन 3 करोड़ की कमाई की है।

पुष्पा 2 को पछाड़ा धुरंधर ने इसी के साथ 41वें दिन की कमाई के मामले में पुष्पा 2 को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा द राइज ने 41वें दिन 1.55 करोड़ की कमाई की थी। वहीं छावा ने 1.3 करोड़। धुरंधर की कमाई दोनों के कलेक्शन से डबल है।

धुरंधर का अब तक का टोटल कलेक्शन फिल्म के गुरुवार की कमाई को जोड़कर धुरंधर ने अब भारत में टोटल 816.60 करोड़ की कमाई कर ली है। पहले हफ्ते जहां फिल्म ने 207.25 करोड़ कमाए, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते मूवी ने 106.5 करोड़ कमाए।

5वां हफ्ता 51.25 करोड़ शुक्रवार 3.5 करोड़ शनिवार 5.75 करोड़ रविवार 6.15 करोड़ सोमवार 2.35 करोड़ मंगलवार 2.6 करोड़ बुधवार 3 करोड़ गुरुवार 3 करोड़ टोटल 816.60 करोड़

धुरंधर की कहानी आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक भारतीय स्पाई की है जो पाकिस्तान जाकर वहां के आतंकवादियों के साथ रहकर देश के लिए लड़ता है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन भी हैं।

कब आएगा दूसरा पार्ट फिल्म को मिले इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स से पूरी टीम काफी खुश है और अब इसका दूसरा पार्ट यानी धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है।

आदित्य की दूसरी हिट फिल्म आदित्य की बतौर डायरेक्टर यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और वो भी सुपरहिट थी। वहीं अब धुरंधर ब्लॉकबस्टर है। फिल्म की ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शकों ने बल्कि इंडस्ट्री के भी कई लोगों ने तारीफ की है।