Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Box Office Ranveer Singh Akshaye Khanna Starrer Movie Earn 480 Crore
Dhurandhar Box Office : नहीं थम रहा धुरंधर का तूफान, 500 करोड़ से कुछ कदम दूर फिल्म

Dhurandhar Box Office : नहीं थम रहा धुरंधर का तूफान, 500 करोड़ से कुछ कदम दूर फिल्म

संक्षेप:

धुरंधर फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके बाद भी फिल्म की कमाई जारी है। फिल्म अब बस 500 करोड़ के क्लब में शामिल ही होने वाली है।

Dec 20, 2025 06:30 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म की रिलीज को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिल्म की कमाई अब भी जारी है। तीसरे शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है जो काफी इम्प्रेसिव है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितनी की कमाई

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को 22.5 करोड़ की कमाई कर ली है। तो इस हिसाब से अब तक फिल्म ने टोटल 483 करोड़ कमा लिए हैं।

फिल्म का टोटल कलेक्शन

शुक्रवार : 28 करोड़

शनिवार : 32 करोड़

रविवार : 43 करोड़

सोमवार : 23.25 करोड़

मंगलवार : 27 करोड़

बुधवार : 27 करोड़

गुरुवार : 27 करोड़

पहले हफ्ते का कलेक्शन : 207.25 करोड़

दूसरा शुक्रवार : 32.5 करोड़

दूसरा शनिवार : 53 करोड़

दूसरा रविवार : 58 करोड़

दूसरा सोमवार : 30.5 करोड़

दूसरा मंगलवार : 30.5 करोड़

दूसरा बुधवार : 25.5 करोड़

दूसरा गुरुवार : 23.25 करोड़

दूसरे हफ्ते का कलेक्शन : 253.25 करोड़

तीसरा शुक्रवार : 22.50 करोड़

टोटल : 483 करोड़

बता दें कि धुरंधर के तूफान के बीच में कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 और कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में भी रिलीज हुई, लेकिन वो चली नहीं।

वहीं फिलहाल फिल्म का कॉम्पटीशन हॉलीवुड फिल्म अवतार से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

धुरंधर के बारे में जानें

धुरंधर के बारे में बता दें कि यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल,आर माधवन और सारा अर्जुन हैं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर ने पठान और गदर 2 को पछाड़ा, जानें कितने करोड़ कमाए

यह फिल्म का पहला पार्ट है और अगले साल मार्च 19 को इसका दूसरा पार्ट आएगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।