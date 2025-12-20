Dhurandhar Box Office : नहीं थम रहा धुरंधर का तूफान, 500 करोड़ से कुछ कदम दूर फिल्म
धुरंधर फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके बाद भी फिल्म की कमाई जारी है। फिल्म अब बस 500 करोड़ के क्लब में शामिल ही होने वाली है।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म की रिलीज को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिल्म की कमाई अब भी जारी है। तीसरे शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है जो काफी इम्प्रेसिव है।
कितनी की कमाई
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को 22.5 करोड़ की कमाई कर ली है। तो इस हिसाब से अब तक फिल्म ने टोटल 483 करोड़ कमा लिए हैं।
फिल्म का टोटल कलेक्शन
शुक्रवार : 28 करोड़
शनिवार : 32 करोड़
रविवार : 43 करोड़
सोमवार : 23.25 करोड़
मंगलवार : 27 करोड़
बुधवार : 27 करोड़
गुरुवार : 27 करोड़
पहले हफ्ते का कलेक्शन : 207.25 करोड़
दूसरा शुक्रवार : 32.5 करोड़
दूसरा शनिवार : 53 करोड़
दूसरा रविवार : 58 करोड़
दूसरा सोमवार : 30.5 करोड़
दूसरा मंगलवार : 30.5 करोड़
दूसरा बुधवार : 25.5 करोड़
दूसरा गुरुवार : 23.25 करोड़
दूसरे हफ्ते का कलेक्शन : 253.25 करोड़
तीसरा शुक्रवार : 22.50 करोड़
टोटल : 483 करोड़
बता दें कि धुरंधर के तूफान के बीच में कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 और कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में भी रिलीज हुई, लेकिन वो चली नहीं।
वहीं फिलहाल फिल्म का कॉम्पटीशन हॉलीवुड फिल्म अवतार से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
धुरंधर के बारे में जानें
धुरंधर के बारे में बता दें कि यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल,आर माधवन और सारा अर्जुन हैं।
यह फिल्म का पहला पार्ट है और अगले साल मार्च 19 को इसका दूसरा पार्ट आएगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।