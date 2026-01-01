Dhurandhar ने साल के आखिरी दिन भी दिखाया अपना दम, की इतने करोड़ की कमाई

संक्षेप: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज को भले ही 4 हफ्ते हो गए है और कई नई मूवीज भी इस बीच रिलीज हुई हैं, लेकिन धुरंधर ने सबको पछाड़ कर रखा है बॉक्स ऑफिस के मामले में।

आदित्य धर की धुरंधर ने साल के आखिरी दिन भी कमाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि बुधवार के दिन कमाई में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की टोटल कमाई देखें तो मूवी ने कमाल कर दिया है। चौथे बुधवार को फिल्म ने 10.50 करोड़ की कमाई की है।

कितने कमा लिए फिल्म ने पहले हफ्ते फिल्म ने टोटल 207.25 करोड़ कमाए थे। दूसरे हफ्ते धुरंधर ने 253.25 करोड़ कमाए थे। तीसरे हफ्ते मूवी ने 172 करोड़ कमाए और चौथे हफ्ते के बुधवार तक की कमाई को मिलाकर मूवी ने अब तक टोटल 722.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

सिंगल भाषा में बनाया ये रिकॉर्ड अपने नाम धुरंधर ने इसी के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धुरंधर सिंगल भाशा में 1000 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की फिल्म ही सिर्फ नॉन मल्टीलिंगुअल इंडियन फिल्म है जो 1000 करोड़ कमा पाई है(बिना चाइना) के। इससे पहले अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और शाहरुख खान की जवान थी जिन्होंने सिंगल भाषा में 1000 करोड़ कमाए थे। लेकिन अब धुरंधर ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है।

वहीं ओवरऑल धुरंधर 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है सभी वर्जन में। अगले वीकेंड तक फिल्म 1160 करोड़ कमा सकती है और जवान फिल्म को पछाड़ सकती है।

नए साल पर बढ़ेगी कमाई खैर अभी नए साल पर छुट्टी के मौके पर फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी हो सकती है और देखते हैं फिल्म और क्या नया रिकॉर्ड अपने नाम करती है।