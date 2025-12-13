Dhurandhar Box Office : धुरंधर ने इस मामले में पुष्पा 2 को दिया पछाड़, कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Dhurandhar Box Office : धुरंधर की रिलीज को भले ही हफ्ता हो गया है, लेकिन फिल्म को अब भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 8वें दिन यानी शुक्रवार को फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल आया है।

Dhurandhar Box Office Day 8: आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर का कमाल जारी है। फिल्म की रिलीज को हफ्ता हो गया है, लेकिन कमाई में उछाल ही आते जा रहे हैं। अब फिल्म के 8वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आई है और शुक्रवार की फिल्म की कमाई जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे।

8वें दिन कितने कमाए सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को फिल्म ने 32 करोड़ कमाए हैं। यह अमाउंट फिल्म के दूसरे दिन जितना ही है। शुक्रवार का कलेक्शन जोड़कर अब फिल्म ने 239.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

सबसे ज्यादा दूसरे शुक्रवार कमाई करने वाली फिल्म सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को जो कमाई की है, वो दूसरे शुक्रवार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। इस मूवी ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है जिसने दूसरे शुक्रवार 27 करोड़ ही कमाए थे।

टोटल कितने का हुआ कलेक्शन दरअसल, पहले दिन 28 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़, चौथे दिन 23.25 करोड़, 5वें, छठे और सातवें दिन फिल्म ने 27 करोड़ कमाए जिसके बाद फिल्म के एक हफ्ते का कलेक्शन 207.26 करोड़ था और अब शुक्रवार का कलेक्शन जोड़कर धुरंधर के 8 दिन का कलेक्शन 239.25 करोड़ हो गया है।