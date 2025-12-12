Dhurandhar Box Office: रणवीर की फिल्म का 7वें दिन भी जलवा जारी, कमाए इतने करोड़

संक्षेप: आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर का कमाल जारी है। फिल्म ने 1 हफ्ते में ही 200 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म का कमाल जारी है।

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की फिल्म धुरंधर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा मिल रहा है मतलब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं अब गुरुवार के बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी आ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फिल्म का कलेक्शन सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को 27 करोड़ तक की कमाई की है तो इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 207.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

वर्ल्डवाइड भी फिल्म का कमाल वैसे 3 दिन से फिल्म एक ही अमाउंट की कमाई कर रही है। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबित मंगलवार से लेकर गुरुवार तक फिल्म ने 27 करोड़ कमाए हैं। 7 दिन में फिल्म ने जहां भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है तो वहीं वर्ल्डवाइड 300 करोड़। फिल्म को यूएस, यूके, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में काफी पसंद किया जा रहा है।