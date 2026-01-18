Dhurandhar Box Office: 44 वें दिन भी कमाई कर रही है रणवीर की फिल्म, हैरान करने वाला है कलेक्शन

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 44 वें दिन भी कमाई कर रही है। शनिवार को फिल्म ने कुछ करोड़ अपने खाते में जोड़ लिए और अब रविवार को भी कमाई करने की उम्मीद है। अब तक कुल कलेक्शन हैरान करने वाला है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया। फिल्म ने कमाई के मामले में पिछली कई फिल्मों को पीछे छोड़ नया रिकॉर्ड बना दिया है। 44 वें दिन बाद भी फिल्म कमाई कर रही है और बॉक्स पर टिकी है। फिल्म ने अ[ने छठे वीक में हैरान करने वाली कमाई की थी और इस वीकेंड भी कलेक्शन जारी है। इस फिल्म के रास्ते में आने वाली हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। 44वें दिन शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ टिकी हुई है।

44 वें दिन भी हो रही है कमाई 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर ने छठे हफ्ते में 26।35 करोड़ की कमाई की थी। 7वें शुक्रवार को 1।75 करोड़ और बीती रात यानी 7वें शनिवार को फिल्म की कमाई 3 (Early Estimates) करोड़ से ज्यादा रही। फिल्म ने अब तक कुल 821।35 करोड़ कमा लिए हैं जो अभी तक कोई दूसरी हिंदी फिल्म नहीं कमा पाई। धुरंधर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज रविवार को भी कमाई करने की उम्मीद है।

वेस्ट अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म धुरंधर के कई रिकॉर्ड बन गए हैं। जैसे वेस्ट अमेरिका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म धुरंधर ही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बाहुबली 2, पुष्पा, जवान जैसी फिल्मों के नाम था। अब धुरंधर टॉप पर है। वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में धुरंधर ने बहुत पहले जवान, KGF 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म 1200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। आने वाले दिनों में कई फिल्मों को टक्कर दे सकती है।