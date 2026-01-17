Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office : धुरंधर का तूफान हुआ कम? जानें अब तक कितने करोड़ कमाए

Dhurandhar Box Office : धुरंधर का तूफान हुआ कम? जानें अब तक कितने करोड़ कमाए

संक्षेप:

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी, शुक्रवार को वहीं फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। जानें अब तक मूवी ने कितने करोड़ कमाए।

Jan 17, 2026 06:40 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की शुक्रवार की कमाई में गिरावट आई है। फिल्म की यह अब तक की सबसे कम कमाई है। गुरुवार को जहां फिल्म ने 3 करोड़ कमाए थे, वहीं शुक्रवार को धुरंधर ने सिर्फ 1.65 करोड़ ही कमाए हैं।

शुक्रवार की कमाई को जोड़ते हुए धुरंधर ने टोटल 818.25 करोड़ कमा लिए हैं अब तक।

धुरंधर कलेक्शन
पहला हफ्ता207.25 करोड़
दूसरा हफ्ता253.25 करोड़
तीसरा हफ्ता172 करोड़
चौथा हफ्ता106.5 करोड़
पांचवां हफ्ता51.25 करोड़
छठा हफ्ता26.35 करोड़
शुक्रवार26.35 करोड़
टोटल 818.25 करोड़

धुरंधर की स्टोरी

धुरंधर की कहानी की बात करें तो इसकी स्टोरी हमजा पर आधारित है जो इंडियन स्पाई बनकर पाकिस्तान जाता है। इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है जिसमें रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन भी हैं।

इस दिन आएगा दूसरा पार्ट

फिल्म को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और अब धुरंधर 2 आने वाली है 19 मार्च 2026 को जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है।

टॉक्सिक से टक्कर

हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक से टक्कर होगी। टॉक्सिक भी 19 मार्च को रिलीज हो रही है। देखते हैं दोनों में से कौनसी मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा पाती है।

आदित्य धर का करियर

वहीं धुरंधर डायरेक्टर आदित्य की बात करें तो यह उनकी बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बना चुके हैं जो कि सुपरहिट थी। 2 फिल्में उन्होंने बतौर डायरेक्टर बनाई हैं और दोनों को काफी पसंद किया गया है। इसके अलावा बतौर प्रोड्यूसर वह आर्टिकल 370, धूम धाम और बारामूला फिल्म बना चुके हैं।

आर्टिकल 370 और धूम धाम में उनकी पत्नी यामी गौतम बतौर लीड एक्ट्रेस थीं।

Dhurandhar

