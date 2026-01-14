Dhurandhar Box Office : धुरंधर का कमाल जारी, फिल्म ने कमा लिए इतने करोड़
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को देखने लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और फिल्म की कमाई रुक नहीं रही है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कमाई रुक ही नहीं रही है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अब 40वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है और फिल्म ने द राजा साब के रिलीज के बाद भी अच्छी कमाई की है।
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को धुरंधर ने 2.50 करोड़ की कमाई की और अब फिल्म के 40वें दिन के टोटल कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने अब तक 810.50 करोड़ कमा लिए हैं।
|पहले हफ्ते का कलेक्शन
|207.25 करोड़
|दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
|253.25 करोड़
|तीसरे हफ्ते का कलेक्शन
|₹ 172 करोड़
|चौथे हफ्ते का कलेक्शन
|106.5 करोड़
|5वें हफ्ते का कलेक्शन
|51.25 करोड़
|शुक्रवार
|3.5 करोड़
|शविवार
|5.75 करोड़
|रविवार
|6.15 करोड़
|सोमवार
|2.35 करोड़
|मंगलवार
|2.50 करोड़
धुरंधर के बारे में बता दें कि यह एक भारतीय स्पाई कहानी है जो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों के बीच रहकर भारत की रक्षा के लिए जाता है। रणवीर ने इसमें स्पाई हमजा का किरदार निभाया है।
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन भी हैं।
आदित्य की ब्लॉकबस्टर फिल्म
यह आदित्य की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म है और दूसरी मूवी ने उनके करियर का ग्राफ काफी ऊंचा कर दिया है। ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शक बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
पहले भी दी सुपरहिट फिल्म
इससे पहले आदित्य ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और वो भी सुपरहिट थी। इस फिल्म का हाउज द जोश डायलॉग काफी हिट रहा था।
टॉक्सिक से धुरंधर 2 की टक्कर
धुरंधर की बात करें तो इसका अब दूसरा पार्ट मार्च में आएगा जिसको देखने के लिए सब काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर यश की मूवी टॉक्सिक से जबरदस्त क्लैश होने वाला है।
