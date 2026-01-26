Hindustan Hindi News
Box Office: कम शोज और स्क्रीन के बाद भी 'धुरंधर' ने 52वें दिन किया धुआंधार कमाई, जान लें 'बॉर्डर 2' का भी हाल

संक्षेप:

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रणवीर के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। ऐसे में अब रणवीर की 'धुरंधर' का सामना सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के साथ है।

Jan 26, 2026 01:20 pm IST
Dhurandhar Box Office Collection Day 52: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रहे हैं। इस फिल्म ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना दम दिखाया। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रणवीर के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। ऐसे में अब रणवीर की 'धुरंधर' का सामना सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के साथ है। ऐसे में 'धुरंधर' ने रिलीज के 52वें दिन एक बार फिर चौंका दिया है। यह फिल्म अपने 8वें हफ्ते में हैं। तो चलिए जानते हैं रणवीर की फिल्म ने कितना कमाया।

सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार

'धुरंधर' ने रविवार को 1.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। यह कमाई तारीफ के काबिल है, क्योंकि शुक्रवार को 'बॉर्डर 2' देशभर में 4800 स्‍क्रीन्‍स पर 17000 से अधिक शोज में रिलीज हुई है। ऐसे में 'धुरंधर' के पास अब महज गिने-चुने शोज बचे हैं। इसके बावजूद इसने शानदार कमाई की। दिलचस्प है कि 52 दिनों में देश में इस स्‍पाई एक्‍शन फिल्‍म ने 999.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।

'बॉर्डर 2' की भी कमाई जान लेते हैं

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इस वक्त अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सनी देओल की मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी की थिएट्रिकल रिलीज हो गई है। रिलीज के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी हाइप पर है। 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई कर रही है। मूवी में सनी के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदार में हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 'बॉर्डर 2' ने 30 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ रुपये कामए। तीसरे दिन यानी रविवार का मूवी ने 54.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। ऐसे में सभी को आज यानी सोमवार के कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखे जाने तक बॉर्डर 2 ने चौथे दिन 7.86 करोड़ रुपये कमा लिया हैं। ऐसे में तीनों दिन का मिलाकर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 128.86 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

