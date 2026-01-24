Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office Day 50: 'बॉर्डर 2' ने बिगाड़ा 'धुरंधर' का खेल, शुक्रवार को लाखों में सिमटी कमाई

संक्षेप:

'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब इसकी कमाई निराश कर रही है। शुरुआत में इस मूवी ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काटा।

Jan 24, 2026 09:01 am IST
Dhurandhar Box Office Collection Day 50: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रहे हैं। इस फिल्म ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना दम दिखाया। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'धुरंधर' में रणवीर ने एक फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। रणवीर के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। इसी बीच अब इसके गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

रणवीर से भिड़े सनी देओल

'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब इसकी कमाई निराश कर रही है। शुरुआत में इस मूवी ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काटा। लेकिन अब इसके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में अब इन दोनों ही फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अब बात करते हैं 'धुरंधर' की तो इसने 28 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब इसके गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने 50 वें दिन खबर लिखने तक 0.55 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 831.05 करोड़ रुपये हो गया है।

हफ्ता 1207.25 करोड़
हफ्ता 2253.25 करोड़
हफ्ता 3172 करोड़
हफ्ता 4106.5 करोड़
हफ्ता 551.25 करोड़
हफ्ता 626.35 करोड़
हफ्ता 713.9 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट)
कुल कमाई831.05 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट)
