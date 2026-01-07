Dhurandhar Box Office Day 33: क्या करके मानेगी 'धुरंधर', मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कर डाली इतनी कमाई
'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी की रिलीज के 33 दिनों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काट रखा है।
इसी बीच अब इसके मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...
मंगलवार को भी करोड़ों में रहा कलेक्शन
डायरेक्टर आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' ने का सामना 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी','अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ है। हालांकि, इन फिल्मों का रणवीर की 'धुरंधर' पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 'धुरंधर' ने 28 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब इसके मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने 33वें दिन खबर लिखने तक 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 781.75 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'धुरंधर' का कलेक्शन
|ओपनिंग डे
|28 करोड़ रुपये
|पहला हफ्ता
|207.25 करोड़ रुपये
|दूसरा हफ्ता
|253.25 करोड़ रुपये
|तीसरा हफ्ता
|172 करोड़ रुपये
|चौथा हफ्ता
|106.5 करोड़ रुपये
|डे 32
|4.75 करोड़ रुपये
|डे 33
|4.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
|टोटल कलेक्शन
|781.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
