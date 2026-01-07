Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office Day 33: क्या करके मानेगी 'धुरंधर', मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कर डाली इतनी कमाई

संक्षेप:

'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी की रिलीज के 33 दिनों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काट रखा है।

Jan 07, 2026 05:45 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar Box Office Collection Day 33: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रहे हैं। ये फिल्म इन दिनों देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी गदर काट रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'धुरंधर' में रणवीर ने एक फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। मूवी में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को बराबर की टक्कर देते नजर आए। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी की रिलीज के 33 दिनों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की कई बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काट रखा है। इसी बीच अब इसके मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

मंगलवार को भी करोड़ों में रहा कलेक्शन

डायरेक्टर आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' ने का सामना 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी','अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ है। हालांकि, इन फिल्मों का रणवीर की 'धुरंधर' पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 'धुरंधर' ने 28 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब इसके मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने 33वें दिन खबर लिखने तक 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 781.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'धुरंधर' का कलेक्शन

ओपनिंग डे28 करोड़ रुपये
पहला हफ्ता207.25 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता253.25 करोड़ रुपये
तीसरा हफ्ता172 करोड़ रुपये
चौथा हफ्ता106.5 करोड़ रुपये
डे 324.75 करोड़ रुपये
डे 334.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन781.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
