Dhurandhar Box Office Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा रही 'धुरंधर', 32वें दिन कमा डाले इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा रही 'धुरंधर', 32वें दिन कमा डाले इतने करोड़

मूवी में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को बराबर की टक्कर देते नजर आए। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी की फिल्म थमने का नाम ही नहीं ली। अब तक 'धुरंधर' ने कई फिल्मों के धुएं निकाल दिए हैं।

Jan 06, 2026 06:11 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar Box Office Collection Day 32: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'धुरंधर' में रणवीर ने एक फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। मूवी में अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को बराबर की टक्कर देते नजर आए। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रफ्तार पकड़ी की फिल्म थमने का नाम ही नहीं ली। अब तक 'धुरंधर' ने कई फिल्मों का धुआं निकाल दिया हैं। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी इसने बवाल काट रखा है। इसी बीच अब इसके सोमवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

'धुरंधर' ने सोमवार को भी उड़ाया धुंआ

आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' ने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रखा है। 'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। 'धुरंधर' का सामना 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी','अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ है। हालांकि, इन फिल्मों का रणवीर की 'धुरंधर' पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 'धुरंधर' ने 28 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब इसके सोमवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने 32वें दिन खबर लिखने तक 4.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 776.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'धुरंधर' का कलेक्शन

ओपनिंग डे28 करोड़ रुपये
पहला हफ्ता207.25 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता253.25 करोड़ रुपये
तीसरा हफ्ता172 करोड़ रुपये
चौथा हफ्ता106.5 करोड़ रुपये
डे 324.50 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन776.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
