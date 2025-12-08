Dhurandhar Box Office Day 3: 'धुरंधर' से थर्रा उठा बॉक्स ऑफिस, संडे को ब्रेक किया अपना ही रिकॉर्ड
रणवीर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।
Dhurandhar Box Office Day 3: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस मूवी के रिलीज का दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। रणवीर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'धुरंधर' को रिलीज हुए आज तीन दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके रविवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा डाला।
'धुरंधर' ने तीसरे दिन तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने तीसरे दिन अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' ने 28 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था। दूसरे दिन यानी शनिवार को 32 करोड़ कमाए। वहीं, अब इसके तीसरे यानी रविवार के कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रविवार को खबर लिखने तक 39.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 99.50 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है।
क्या है 'धुरंधर' की कहानी और कास्ट?
'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।
