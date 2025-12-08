Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office Day 3: 'धुरंधर' से थर्रा उठा बॉक्स ऑफिस, संडे को ब्रेक किया अपना ही रिकॉर्ड

संक्षेप:

संक्षेप:

रणवीर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।

Dec 08, 2025 07:22 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar Box Office Day 3: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस मूवी के रिलीज का दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। रणवीर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'धुरंधर' को रिलीज हुए आज तीन दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके रविवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा डाला।

'धुरंधर' ने तीसरे दिन तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने तीसरे दिन अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ओपनिंग डे पर 'धुरंधर' ने 28 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था। दूसरे दिन यानी शनिवार को 32 करोड़ कमाए। वहीं, अब इसके तीसरे यानी रविवार के कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रविवार को खबर लिखने तक 39.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 99.50 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है।

क्या है 'धुरंधर' की कहानी और कास्ट?

'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh R Madhavan अन्य..

