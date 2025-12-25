Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office Collection Day 21 ranveer singh akshaye khanna beat shahrukh khan jawan
Dhurandhar Day 21: ‘धुरंधर’ का बाल भी बांका नहीं कर पाईं नई फिल्में, कल तक तोड़ देगी ‘जवान’ का रिकॉर्ड

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Collection Day 21: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के आने के बाद भी ‘धुरंधर’ की कमाई पर असर नहीं पड़ रहा है।

Dec 25, 2025 09:04 pm IST
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ 21 दिन से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ और हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ भी ‘धुरंधर’ की कमाई को कम नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, ये फिल्म बहुत जल्द शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जवान’ का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। आइए आपको फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देते हैं।

‘धुरंधर’ की 21 दिन की कमाई

‘धुरंधर’ की कमाई 650 करोड़ रुपये के पास पहुंच गई है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 21वें दिन (25 दिसंबर) 26.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन 634 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

नई फिल्मों का कलेक्शन

Sacnilk की 9 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने गुरुवार के दिन 7.03 करोड़ रुपये की कमाई की है। हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ ने 16.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने 26.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

  1. ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ - 7.03 करोड़ रुपये
  2. ‘अवतार फायर एंड ऐश’ - 16.45 करोड़ रुपये
  3. ‘धुरंधर’ - 26.50 करोड़ रुपये

'जवान' के करीब पहुंची ‘धुरंधर’

शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 643.87 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं ‘धुरंधर’ ने 634 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अगर ‘धुरंधर’ की कमाई का अब तक का रिकॉर्ड देखें तो कल तक ये फिल्म ‘जवान’ को पछाड़ देगी।

