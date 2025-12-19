Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box office : धुरंधर ने पठान और गदर 2 को पछाड़ा, जानें कितने करोड़ कमाए

संक्षेप:

धुरंधर की रिलीज को 2 हफ्ते हो गए हैं और 2 हफ्ते की कमाई से फिल्म ने पठान और गदर 2 को पीछे छोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

Dec 19, 2025 05:59 am IST
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर दूसरे हफ्ते भी अपना कमाल दिखा रही है। सोशल मीडिया पर सिर्फ धुरंधर का जादू छाया हुआ है। हालांकि गुरुवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद धुरंधर ने अपनी टोटल कमाई से कई फिल्मों को पछाड़ दिया है।

कितनी हुई 2 हफ्ते की कमाई

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने गुरुवार को 23 करोड़ कम कमाए हैं और उस हिसाब से फिल्म ने भारत में टोटल 460.20 करोड़ की कमाई कर ली है।

इन फिल्मों को पछाड़ा

अब दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं टोटल फिल्म का कलेक्शन 460.20 करोड़ है जिससे फिल्म ने पठान (446.2 करोड़) और गदर 2 (419.1 करोड़) को पछाड़ दिया है। इसके साथ ही फिल्म ने नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।

वहीं एक और रिकॉर्ड यह फिल्म रणवीर के नाम कर गई है। धुरंधर रणवीर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने उनकी मूवी पद्मावत, सिंबा और बाजीराव मस्तानी को पीछे छोड़ दिया है।

क्या है धुरंधर में

धुरंधर के बारे में बात करें तो इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और को प्रोड्यूस भी। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं। इनके अलावा भी धुरंधर में मानव गोहिल, दानिश, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक सपोर्टिंग रोल में हैं। फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है जिसमें एक इंडियन स्पाई की स्टोरी को दिखाया है जो पाकिस्तान की बलौच गैंग में शामिल होता है।

पहली ही फिल्म इतना धमाका कर रही है, वहीं जल्द मूवी का सीक्वल भी आएगा और वो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
