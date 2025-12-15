Hindustan Hindi News
Dhurandhar: ‘धुरंधर’ का 11वें दिन का कलेक्शन, कमाई के मामले में अभी इन 17 फिल्मों से है पीछे

Dhurandhar: ‘धुरंधर’ का 11वें दिन का कलेक्शन, कमाई के मामले में अभी इन 17 फिल्मों से है पीछे

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Report: टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 18वें नंबर पर है। वह अभी भी कमाई के मामले में 17 फिल्मों से पीछे है। यहां देखिए इन 17 फिल्मों के नाम।

Dec 15, 2025 09:54 pm IST
‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने 11 दिनों में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ‘सैयारा’ को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब ये साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें, पहले नंबर पर विकी कौशल की फिल्म ‘छावा’ है।

अक्षय की धुरंधर

11वें दिन का कलेक्शन

‘सैयारा’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 329.2 करोड़ रुपये की कमाई की थी। Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 11वें दिन ‘धुरंधर’ ने 22.82 करोड़ का कारोबार किया है और उसका कुल कलेक्शन 373.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं विकी कौशल की फिल्म ‘छावा’ ने 601.54 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

धुरंधर

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

दिन 1 [पहला शुक्रवार] - 28 करोड़

दिन 2 [पहला शनिवार] - 32 करोड़

दिन 3 [पहला रविवार] - 43 करोड़

दिन 4 [पहला सोमवार] - 23.25 करोड़

दिन 5 [पहला मंगलवार] - 27 करोड़

दिन 6 [पहला बुधवार] - 27 करोड़

दिन 7 [पहला गुरुवार] - 27 करोड़

दिन 8 [दूसरा शुक्रवार] - 32.5 करोड़

दिन 9 [दूसरा शनिवार] - 53 करोड़

दिन 10 [दूसरा रविवार] - 58 करोड़

दिन 11 [दूसरा सोमवार] - 22.82 करोड़

कुल - 373.57 करोड़

धुरंधर बॉक्स ऑफिस

सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं टॉप 20 फिल्में

Sacnilk ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं टॉप 20 फिल्मों के नाम दिए हैं। इस लिस्ट में ‘धुरंधर’ 18वें नंबर पर है।

टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट

1. पुष्पा: द रूल - पार्ट 2 (2024) - 1234.1

2. बाहुबली 2 द कन्क्लूजन (2017) - 1030.42

3. केजीएफ चैप्टर 2 (2022) - 859.7

4. आरआरआर (2022) - 782.2

5. कल्कि 2898 ई. (2024) - 646.31

6. जवान (2023)- 640.25

7. कंतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1 (2025) - 622.36

8. छावा (2025) - 601.54

9. स्त्री 2 (2024) - 597.99

10. एनिमल (2023) - 553.87

11.पठान (2023) - 543.09

12. गदर 2 (2023) - 525.7

13. बाहुबली (2015) - 650

14. 2.0 (2018) - 407.05

15. सालार: सीज फायर - पार्ट 1 (2023) - 406.45

16. अवतार: जल का मार्ग (2022) - 391.4

17. दंगल (2016) - 387.38

18. धुरंधर (2025) - 373.57

19. एवेंजर्स एंड गेम (2019) - 373.05

20. जेलर (2023) - 348.55

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar Box Office

