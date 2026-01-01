नए साल के पहले दिन भी कायम धुरंधर का जलवा, हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म जिसने 28 दिन लगातार...

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा नए साल के पहले दिन भी देखने को मिला है। आदित्य धर की धुरंधर भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने लगातार 28 दिन डबल डिजिट में कमाई की है।

धुरंधर का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक धुरंधर नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। अब रणवीर सिंह की धुरंधर पहली ऐसी इंडियन फिल्म बन गई है जिसने 28 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई की है। रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा साल के पहले दिन भी देखने को मिला। धुरंधर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

धुरंधर की 28वें दिन की कमाई sacnilk.com के मुताबिक, धुरंधर ने 28वें दिन यानी 1 जनवरी, 2026 को 15.75 करोड़ की कमाई की। ये डेटा आज यानी 1 जनवरी को रात 10 बजे जारी किया गया है। साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ने अबतक 739 करोड़ की कमाई कर ली है।

तीन हफ्तों की कमाई का आंकड़ा रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253.25 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे हफ्ते फिल्म ने 172 करोड़ की कमाई की।

धुरंधर के पिछले सात दिनों की कमाई

पिछले 7 दिन धुरंधर की कमाई डे 22 15 करोड़ डे 23 20.5 करोड़ डे 24 22.5 करोड़ डे 25 10.5 करोड़ डे 26 11.25 करोड़ डे 27 11 करोड़ डे 28 15.75 करोड़