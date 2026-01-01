Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Box Office 1 January Day 28 Collection First Indian Film to earn in double digit figures 25 consecutive days
नए साल के पहले दिन भी कायम धुरंधर का जलवा, हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म जिसने 28 दिन लगातार...

नए साल के पहले दिन भी कायम धुरंधर का जलवा, हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म जिसने 28 दिन लगातार...

संक्षेप:

रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा नए साल के पहले दिन भी देखने को मिला है। आदित्य धर की धुरंधर भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने लगातार 28 दिन डबल डिजिट में कमाई की है। 

Jan 01, 2026 10:51 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक धुरंधर नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। अब रणवीर सिंह की धुरंधर पहली ऐसी इंडियन फिल्म बन गई है जिसने 28 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई की है। रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा साल के पहले दिन भी देखने को मिला। धुरंधर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धुरंधर की 28वें दिन की कमाई

sacnilk.com के मुताबिक, धुरंधर ने 28वें दिन यानी 1 जनवरी, 2026 को 15.75 करोड़ की कमाई की। ये डेटा आज यानी 1 जनवरी को रात 10 बजे जारी किया गया है। साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ने अबतक 739 करोड़ की कमाई कर ली है।

ये भी पढ़ें:अक्षय ने मुकेश को लगाई थी डांट, धुरंधर की स्क्रिप्ट सुनते हुए कर रहे थे स्मोक

तीन हफ्तों की कमाई का आंकड़ा

रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 253.25 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे हफ्ते फिल्म ने 172 करोड़ की कमाई की।

धुरंधर के पिछले सात दिनों की कमाई

पिछले 7 दिनधुरंधर की कमाई
डे 2215 करोड़
डे 2320.5 करोड़
डे 2422.5 करोड़
डे 2510.5 करोड़
डे 2611.25 करोड़
डे 2711 करोड़
डे 2815.75 करोड़

5 दिसंबर को रिलीज हुई थीरणवीर सिंह की धुरंधर

रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे सितारे नजर आए हैं। अब फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार है। दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।