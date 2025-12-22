Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Beautiful Qawwali karvan ki talash hai Made by Hrithik Roshan Grandfather Roshan Sahab In 1960
1960 में बना था 'धुरंधर' का फेमस कव्वाली 'कारवां की तलाश', इस सुपरस्टार के दादा जी ने किया था क्रिएट

1960 में बना था 'धुरंधर' का फेमस कव्वाली 'कारवां की तलाश', इस सुपरस्टार के दादा जी ने किया था क्रिएट

संक्षेप:

क्या आप जानते हें 'धुरंधर' का फेमस ट्रैक सॉन्ग किसने और कब गाया था। इसे बनाने वाले शख्स से ऋतिक रोशन का खास नाता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।

Dec 22, 2025 03:20 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस और क्रिटिक्स ही नहीं रणवीर की 'धुरंधर' की स्टार्स भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हें 'धुरंधर' का फेमस ट्रैक सॉन्ग किसने और कब गाया था। इसे बनाने वाले शख्स से ऋतिक रोशन का खास नाता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1960 में बना है फेमस कव्वाली 'कारवां की तलाश'

आज 'धुरंधर' के जिस टाइटल ट्रैक 'कारवां की तलाश' की हर तरफ तारीफ हो रही है, उसे साल 1960 में बनाया गया था। इसे किसी और ने नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के दादा, मशहूर संगीतकार रोशन साहब ने बनाया था। रोशन साहब ने कई खूबसूरत कव्वालियां बनाई थीं। 'धुरंधर' से पहले ये साल 1960 की फिल्म बरसात की रात (Barsaat Ki Raat) का हिस्सा रहा था। इसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा जैसे महान गायकों ने गाया था और यह आज भी बहुत लोकप्रिय है।

क्या है 'धुरंधर' की कहानी और कास्ट?

'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। कंधार हाईजैक और भारतीय संसद पर हमले जैसी घटनाओं से इस फिल्म की कहानी को जोड़ा गया है, हालांकि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी में दिखाया गया है कि पंजाब के एक 20 साल के लड़के को इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है जो पाकिस्तान में घुसकर उन्हें घुटनों पर ला देता है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Dhurandhar Hrithik Roshan ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।