1960 में बना था 'धुरंधर' का फेमस कव्वाली 'कारवां की तलाश', इस सुपरस्टार के दादा जी ने किया था क्रिएट

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस और क्रिटिक्स ही नहीं रणवीर की 'धुरंधर' की स्टार्स भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हें 'धुरंधर' का फेमस ट्रैक सॉन्ग किसने और कब गाया था। इसे बनाने वाले शख्स से ऋतिक रोशन का खास नाता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं।

1960 में बना है फेमस कव्वाली 'कारवां की तलाश' आज 'धुरंधर' के जिस टाइटल ट्रैक 'कारवां की तलाश' की हर तरफ तारीफ हो रही है, उसे साल 1960 में बनाया गया था। इसे किसी और ने नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के दादा, मशहूर संगीतकार रोशन साहब ने बनाया था। रोशन साहब ने कई खूबसूरत कव्वालियां बनाई थीं। 'धुरंधर' से पहले ये साल 1960 की फिल्म बरसात की रात (Barsaat Ki Raat) का हिस्सा रहा था। इसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा जैसे महान गायकों ने गाया था और यह आज भी बहुत लोकप्रिय है।