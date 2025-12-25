Hindustan Hindi News
रणवीर सिंह की धुरंधर ने स्त्री 2 को दी मात, अपने नाम किया ये शानदार रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की धुरंधर ने स्त्री 2 को दी मात, अपने नाम किया ये शानदार रिकॉर्ड

संक्षेप:

Dhurandhar Day 20 Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर ने एक और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। 

Dec 25, 2025 05:08 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। अब रणवीर सिंह की धुरंधर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। हाल ही में रणवीर सिंह की धुरंधर ने विकी कौशल की छावा के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा था और साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम किया था।

फिल्म ने 20वें दिन की कितनी कमाई

आधिकारिक अपडेट के मुताबिक, धुरंधर ने 20वें दिन 20.90 करोड़ की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। 20वें दिन का डेटा मिलाकर फिल्म ने अबतक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने 640.20 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है।

रणवीर की धुरंधर ने स्त्री 2 को पछाड़ा

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है और खुद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारती बॉक्स ऑफिस पर 627.50 करोड़ की कमाई की थी।

टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट

धुरंधर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में नंबर तीन पर आ गई है। आइए जानते हैं 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के नाम।

1. पुष्पा 2 (हिंदी)- 836.09 करोड़

2. जवान- 640.42 करोड़

3. धुरंधर- 640.20 करोड़

4. स्त्री 2- 627.5 करोड़

5. छावा- 615.39 करोड़

6. एनिमल- 554 करोड़

7. पठान- 543.22 करोड़

8. गदर 2- 525.5 करोड़

9. बाहुबली 2- 511 करोड़

10. केजीएफ चैप्टर 2- 434.62 करोड़

रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो ये एक स्पाई थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सौम्या टंडन और गौरव गेरा जैसे कलाकार नजर आए हैं। अगले साल मार्च में धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज होना है।

