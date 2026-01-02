धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जवान को दी पटखनी, बुक माय शो पर छावा, स्त्री2 चित

संक्षेप: Dhurandhar Records@Box Office: रणवीर स्टारर फिल्म धुरंधर का कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। यह 28 दिन में वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में जवान को पछाड़ कर 6 नंबर पर आ गई है। टिकट बेचने के मामले में यह नंबर 1 हिंदी फिल्म बन चुकी है।

साल 2025 आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के नाम रहा। अब 2026 में भी रणवीर सिंह स्टारर मूवी का दबदबा कायम है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। मूवी 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी। जनवरी 2026 शुरू होने तक इसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। बॉक्स ऑफिस कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड यह टॉप 6 हो गई है। वहीं बुक माय शो (BookMyShow) पर सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने छावा और स्त्री2 को पटखनी दी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अर्ली रिपोर्ट्स में धुरंधर 2 जनवरी तक जवान को पछाड़ चुकी है। फिल्म का रिवाइज्ड वर्जन भी लोगों को फिर से थिएटर्स खींच रहा है। देखें धुरंधर ने और क्या-क्या झंडे गाड़े।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बुक माय पर नोटों की बारिश धुरंधर कई टॉप फिल्मों के रिकॉर्ड्स लगातार ध्वस्त करती जा रही है। अब इसके खाते में एक और माइलस्टोन जुड़ गया है। ट्रेड ऐनालिस्ट निशित शॉ ने ट्वीट किया है, धुरंधर अब बुक माय शो पर ऑफिशियली हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म बन चुकी है। इसके 13 मिलियन से ज्यादा टिकट इस प्लैटफॉर्म पर बिके हैं। धुरंधर ने इन फिल्मों को पीछे छोड़ा है...

हिंदी फिल्में बुक माय शो पर बिके टिकट धुरंधर 13+ मिलियन छावा 12.58 मिलियन जवान 12.4 मिलियन स्त्री2 11.16 मिलियन

सिंगल भाषा में भी दबदबा धुरंधर सिंगल लैंग्वेज (हिंदी) में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। इसने 1000 करोड़ रुपये बिना दूसरी भाषा में डबिंग के कमाए हैं। जवान ने यह माइलस्टोन तमिल और तेलुगु डब के बाद हासिल किया था।

नॉर्थ अमेरिका में टॉप 3 नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में है। नंबर 1 पर बाहुबली 2, नंबर 2 पर कल्कि 2998 एडी और तीसरा नंबर धुरंधर का है। धुरंधर ने शाहरुख खान की पठान को पीछे किया है। पठान ने नॉर्थ अमेरिका में 17.49 मिलियन डॉलर कमाए थे। धुरंधर की कमाई 17.50 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है।

जवान का तख्त खींचा ट्विटर पर MovieReviewsBlg ने शेयर किया है कि धुरंधर ने 1 जनवरी 2026 देर शाम तक नेट ग्लोबल 1175 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है। इस लिहाज से यह शाहरुख खान की जवान को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि इस पर ऑफिशियल जानकारी आनी बाकी है। जवान का लाइफटाइम कलेक्शन 1160 करोड़ रुपये के आसपास है। वहीं ग्लोबली यह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 2 पर आ गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवान के नाम था।





ग्लोबली ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में दंगल - 2070+ करोड़ रुपये

धुरंधर- 1170+ करोड़ रुपये

जवान- 1160 करोड़ रुपये

पठान- 1055 करोड़ रुपये