धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जवान को दी पटखनी, बुक माय शो पर छावा, स्त्री2 चित

संक्षेप:

Dhurandhar Records@Box Office: रणवीर स्टारर फिल्म धुरंधर का कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। यह 28 दिन में वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में जवान को पछाड़ कर 6 नंबर पर आ गई है। टिकट बेचने के मामले में यह नंबर 1 हिंदी फिल्म बन चुकी है।

Jan 02, 2026 12:14 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के नाम रहा। अब 2026 में भी रणवीर सिंह स्टारर मूवी का दबदबा कायम है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। मूवी 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी। जनवरी 2026 शुरू होने तक इसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। बॉक्स ऑफिस कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड यह टॉप 6 हो गई है। वहीं बुक माय शो (BookMyShow) पर सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने छावा और स्त्री2 को पटखनी दी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अर्ली रिपोर्ट्स में धुरंधर 2 जनवरी तक जवान को पछाड़ चुकी है। फिल्म का रिवाइज्ड वर्जन भी लोगों को फिर से थिएटर्स खींच रहा है। देखें धुरंधर ने और क्या-क्या झंडे गाड़े।

बुक माय पर नोटों की बारिश

धुरंधर कई टॉप फिल्मों के रिकॉर्ड्स लगातार ध्वस्त करती जा रही है। अब इसके खाते में एक और माइलस्टोन जुड़ गया है। ट्रेड ऐनालिस्ट निशित शॉ ने ट्वीट किया है, धुरंधर अब बुक माय शो पर ऑफिशियली हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म बन चुकी है। इसके 13 मिलियन से ज्यादा टिकट इस प्लैटफॉर्म पर बिके हैं। धुरंधर ने इन फिल्मों को पीछे छोड़ा है...

हिंदी फिल्मेंबुक माय शो पर बिके टिकट
धुरंधर13+ मिलियन
छावा12.58 मिलियन
जवान12.4 मिलियन
स्त्री211.16 मिलियन

सिंगल भाषा में भी दबदबा

धुरंधर सिंगल लैंग्वेज (हिंदी) में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। इसने 1000 करोड़ रुपये बिना दूसरी भाषा में डबिंग के कमाए हैं। जवान ने यह माइलस्टोन तमिल और तेलुगु डब के बाद हासिल किया था।

नॉर्थ अमेरिका में टॉप 3

नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में है। नंबर 1 पर बाहुबली 2, नंबर 2 पर कल्कि 2998 एडी और तीसरा नंबर धुरंधर का है। धुरंधर ने शाहरुख खान की पठान को पीछे किया है। पठान ने नॉर्थ अमेरिका में 17.49 मिलियन डॉलर कमाए थे। धुरंधर की कमाई 17.50 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है।

जवान का तख्त खींचा

ट्विटर पर MovieReviewsBlg ने शेयर किया है कि धुरंधर ने 1 जनवरी 2026 देर शाम तक नेट ग्लोबल 1175 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है। इस लिहाज से यह शाहरुख खान की जवान को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि इस पर ऑफिशियल जानकारी आनी बाकी है। जवान का लाइफटाइम कलेक्शन 1160 करोड़ रुपये के आसपास है। वहीं ग्लोबली यह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 2 पर आ गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवान के नाम था।

ग्लोबली ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में

दंगल - 2070+ करोड़ रुपये

धुरंधर- 1170+ करोड़ रुपये

जवान- 1160 करोड़ रुपये

पठान- 1055 करोड़ रुपये

एनिमल-917.82 करोड़ रुपये

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
