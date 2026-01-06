धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को इन मामलों में छोड़ा पीछे, अब है वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर

संक्षेप: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ने KGF 2 और RRR को पीछे छोड़ने के बाद अब पुष्पा 2 के कलेक्शन तक पहुंचने की कोशिश में है। फिल्म में दो मामलों में पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जानिए-

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर रिलीज के एक महीने बाद तक जबरदस्त कमाई कर रही है। भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने यश की KGF 2 और राजामौली के डायरेक्शन में बनी RRR को पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर का अगला निशाना अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 होने वाली है। लेकिन उसके लिए रणवीर की इस फिल्म को 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा। लेकिन इन दो मामलों में धुरंधर ने पुष्पा 2 को हरा दिया है।

धुरंधर ने पुष्पा 2 इस मामले में छोड़ा पीछे रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 की हिंदी भाषा में की गई कमाई को पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी में रिलीज की गई थी। सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 812 से 836 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। लेकिन धुरंधर ने 840 करोड़ की कमाई कर ये साबित कर दिया है कि उससे बड़ी हिंदी फिल्म अभी बनी नहीं है।

सिर्फ धुरंधर के नाम है ये रिकॉर्ड इसके अलावा धुरंधर के नाम वो बड़ा रिकॉर्ड है जो पुष्पा 2 के नाम नहीं है। धुरंधर ने लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है। ये काम तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 नहीं कर पाई।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन से दूर है धुरंधर लेकिन धुरंधर, पुष्पा 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से अभी करोड़ों दूर हैं। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाना धुरंधर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दोनों फिल्मों की कमाई देखें तो पुष्पा 2 ने वर्ल्डवाइड 1,742 करोड़ का कलेक्शन किया था। जबकि धुरंधर अभी 1,240 करोड़ तक ही पहुंची हैं। इस टेबल से समझते हैं दोनों फिल्मों कलेक्शन।

फिल्म की कमाई

केटेगरी पुष्पा 2: द रूल (फाइनल) धुरंधर (31 वां दिन) भारत नेट (हिंदी भाषा में) 812.14 करोड़ 820 करोड़ भारत नेट (सभी भाषाओं में) 1,234.10 करोड़ 840 करोड़* इंडियन ग्रॉस 1,470 करोड़ 968 करोड़ ओवरसीज ग्रॉस 271 करोड़ 272 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1,742 करोड़ 1,240 करोड़ वर्डिक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर