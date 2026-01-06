Hindustan Hindi News
धुरंधर ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को इन मामलों में छोड़ा पीछे, अब है वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर

संक्षेप:

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर ने KGF 2 और RRR को पीछे छोड़ने के बाद अब पुष्पा 2 के कलेक्शन तक पहुंचने की कोशिश में है। फिल्म में दो मामलों में पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जानिए-

Jan 06, 2026 12:36 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर रिलीज के एक महीने बाद तक जबरदस्त कमाई कर रही है। भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने यश की KGF 2 और राजामौली के डायरेक्शन में बनी RRR को पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर का अगला निशाना अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 होने वाली है। लेकिन उसके लिए रणवीर की इस फिल्म को 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा। लेकिन इन दो मामलों में धुरंधर ने पुष्पा 2 को हरा दिया है।

धुरंधर ने पुष्पा 2 इस मामले में छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 की हिंदी भाषा में की गई कमाई को पीछे छोड़ दिया है। पुष्पा तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी में रिलीज की गई थी। सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 812 से 836 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। लेकिन धुरंधर ने 840 करोड़ की कमाई कर ये साबित कर दिया है कि उससे बड़ी हिंदी फिल्म अभी बनी नहीं है।

पुष्पा 2 द रूल में अल्लू अर्जुन

सिर्फ धुरंधर के नाम है ये रिकॉर्ड

इसके अलावा धुरंधर के नाम वो बड़ा रिकॉर्ड है जो पुष्पा 2 के नाम नहीं है। धुरंधर ने लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की है। ये काम तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 नहीं कर पाई।

धुरंधर ने बना दिया यह रिकॉर्ड

वर्ल्डवाइड कलेक्शन से दूर है धुरंधर

लेकिन धुरंधर, पुष्पा 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से अभी करोड़ों दूर हैं। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाना धुरंधर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दोनों फिल्मों की कमाई देखें तो पुष्पा 2 ने वर्ल्डवाइड 1,742 करोड़ का कलेक्शन किया था। जबकि धुरंधर अभी 1,240 करोड़ तक ही पहुंची हैं। इस टेबल से समझते हैं दोनों फिल्मों कलेक्शन।
फिल्म की कमाई

केटेगरीपुष्पा 2: द रूल (फाइनल)धुरंधर (31 वां दिन)
भारत नेट (हिंदी भाषा में)812.14 करोड़820 करोड़
भारत नेट (सभी भाषाओं में)1,234.10 करोड़840 करोड़*
इंडियन ग्रॉस1,470 करोड़968 करोड़
ओवरसीज ग्रॉस271 करोड़272 करोड़
वर्ल्डवाइड ग्रॉस1,742 करोड़1,240 करोड़
वर्डिक्टऑल टाइम ब्लॉकबस्टरऑल टाइम ब्लॉकबस्टर

बैन है फिल्म

बता दें, आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब समेत कई देशों में बैन किया गया है। इसके बावजूद फिल्म अन्य कई देशों जैसे अमेरिका में पसंद की जा रही है। धुरंधर का क्रेज दुनियाभर में देखा जा रहा है।

