Box Office: 700 करोड़ छूने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, कार्तिक आर्यन की फिल्म रह गई पीछे

रणवीर की फिल्म धुरंधर रिलीज के 23 दिन बाद तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म की वजह से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर एक दिन में जितना कमा रही है, कार्तिक की फिल्म अपने तीन दिनों में उसका आधा ही कमा पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर के तूफान के आगे कोई फिल्म टिक नहीं पा रही है।



धुरंधर की कमाई

धुरंधर की कमाई की बात करें तो 23 वें दिन यानी आज शनिवार को खबर लिखने तक फिल्म ने 17 करोड़ से अधिक कमाई की है। रविवार को ये आंकड़ा 20 करोड़ पार पहुंचने की संभावना है। इन 23 दिनों में फिल्म ने कुल 665.43 करोड़ कमा लिए हैं। अगले हफ्ते तक फिल्म 700 करोड़ पार तक पहुंच जाएगी।

पिट रही है कार्तिक की फिल्म कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की बात करें तो धुरंधर की वजह से फिल्म को सिर्फ 7.75 की ओपनिंग मिली थी। दूसरे दिन 5.25 करोड़ और आज तीसरे दिन शनिवार को खबर लिखने तक सिर्फ 4 करोड़ कमाए हैं। कुल 17 करोड़। धुरंधर की आंधी में कार्तिक की फिल्म भी नहीं टिकी।

कपिल शर्मा की फिल्म का भी हुआ बुरा हाल बता दें, हाल में रिलीज हुई कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के साथ भी कुछ यही हुआ। धुरंधर की आंधी के आगे फिल्म को कमाई करने का मौका नहीं मिला। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मेकर्स धुरंधर की आंधी थमने के बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं।



