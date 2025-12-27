Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar and tu meri main tera main tera tu meri box office, kartik aaryan film not able to earn
Box Office: 700 करोड़ छूने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, कार्तिक आर्यन की फिल्म रह गई पीछे

Box Office: 700 करोड़ छूने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, कार्तिक आर्यन की फिल्म रह गई पीछे

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के आगे कार्तिक आर्यन की फिल्म पिटती नजर आ रही है। शनिवार को दोनों फिल्मों के कलेक्शन सामने आ गए हैं। धुरंधर लगातार कमाई कर रही है, जबकि कार्तिक की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बहुत पीछे रह गई है।

Dec 27, 2025 10:41 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर की फिल्म धुरंधर रिलीज के 23 दिन बाद तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म की वजह से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर एक दिन में जितना कमा रही है, कार्तिक की फिल्म अपने तीन दिनों में उसका आधा ही कमा पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर के तूफान के आगे कोई फिल्म टिक नहीं पा रही है।

धुरंधर की कमाई

धुरंधर की कमाई की बात करें तो 23 वें दिन यानी आज शनिवार को खबर लिखने तक फिल्म ने 17 करोड़ से अधिक कमाई की है। रविवार को ये आंकड़ा 20 करोड़ पार पहुंचने की संभावना है। इन 23 दिनों में फिल्म ने कुल 665.43 करोड़ कमा लिए हैं। अगले हफ्ते तक फिल्म 700 करोड़ पार तक पहुंच जाएगी।

ये भी पढ़ें:अदा शर्मा के इस घर में नहीं है फर्नीचर, पालतू है मक्खी, यहीं रहते थे सुशांत
ये भी पढ़ें:2026 में आ रही फिल्मों में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां
dhurandhar

पिट रही है कार्तिक की फिल्म

कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की बात करें तो धुरंधर की वजह से फिल्म को सिर्फ 7.75 की ओपनिंग मिली थी। दूसरे दिन 5.25 करोड़ और आज तीसरे दिन शनिवार को खबर लिखने तक सिर्फ 4 करोड़ कमाए हैं। कुल 17 करोड़। धुरंधर की आंधी में कार्तिक की फिल्म भी नहीं टिकी।

कपिल शर्मा की फिल्म का भी हुआ बुरा हाल

बता दें, हाल में रिलीज हुई कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं के साथ भी कुछ यही हुआ। धुरंधर की आंधी के आगे फिल्म को कमाई करने का मौका नहीं मिला। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मेकर्स धुरंधर की आंधी थमने के बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं।

आदित्य धर ने दी थी चेतावनी?

हाल में डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने शब्दों में कह दिया था कि धुरंधर का तूफान साल 2026 तक चलने वाला है। धुरंधर के बीच आने वाली हर फिल्म बह जाएगी। जैसा हाल कपिल शर्मा और कार्तिक आर्यन की फिल्में इसी आंधी में बह गई हैं। अब आने वाले समय में इक्कीस रिलीज होने वाली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar kartik aaryan ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।