Box Office: धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म को घाटा? दो दिनों में कमाए सिर्फ इतने करोड़

संक्षेप: धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म भो पीछे होती नजर आ रही है। खराब शुरुआत के बाद आज शुक्रवार को भी फिल्म सिर्फ इतने ही करोड़ कमा पाई। वहीं धुरंधर धमाका कर रही है।

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने हाल में कहा था कि उनकी फिल्म की आंधी दूसरी फिल्मों को बहा ले जाएगी। और अब कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं मेरा मैं तेरा तू मेरी’ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं। कार्तिक की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी निराशाजनक ओपनिंग और शुक्रवार को इतने कम कमाई की उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाका कर रही है।

धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म का नुकसान बॉक्स ऑफिस पर हुए कलेक्शन की बात करें तो 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 22वें दिन खबर लिखने तक 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इन 22 दिनों में फिल्म ने 644.56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को फेस्टिवल का भी फायदा नहीं मिला। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 7.75 करोड़ की कमाई की और आज शुक्रवार को खबर लिखने तक 3.14 करोड़। फिल्म अब तक कुल 10.89 करोड़ कमाए हैं। धुरंधर की मार कार्तिक की फिल्म को झेलनी पड़ रही है।