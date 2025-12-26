Box Office: धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म को घाटा? दो दिनों में कमाए सिर्फ इतने करोड़

Box Office: धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म को घाटा? दो दिनों में कमाए सिर्फ इतने करोड़
धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म भो पीछे होती नजर आ रही है। खराब शुरुआत के बाद आज शुक्रवार को भी फिल्म सिर्फ इतने ही करोड़ कमा पाई। वहीं धुरंधर धमाका कर रही है।
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने हाल में कहा था कि उनकी फिल्म की आंधी दूसरी फिल्मों को बहा ले जाएगी। और अब कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं मेरा मैं तेरा तू मेरी’ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं। कार्तिक की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी निराशाजनक ओपनिंग और शुक्रवार को इतने कम कमाई की उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाका कर रही है।
धुरंधर की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म का नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर हुए कलेक्शन की बात करें तो 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 22वें दिन खबर लिखने तक 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इन 22 दिनों में फिल्म ने 644.56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को फेस्टिवल का भी फायदा नहीं मिला। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 7.75 करोड़ की कमाई की और आज शुक्रवार को खबर लिखने तक 3.14 करोड़। फिल्म अब तक कुल 10.89 करोड़ कमाए हैं। धुरंधर की मार कार्तिक की फिल्म को झेलनी पड़ रही है।
आने वाली फिल्में भी डूबने वाली हैं?
धुरंधर की आंधी में सिर्फ कार्तिक आर्यन की फिल्म नहीं बल्कि कुछ समय रिलीज हुई कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2 भी पिट गई। हॉलीवुड फिल्म अवतार भी अपने पैर नहीं पसार पा रही है। अब उम्मीद है फिल्म धुरंधर की कमाई साल 2026 में तक जारी रहने वाली है। अगले हफ्ते फिल्म श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस रिलीज हो रही है। अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की पहली फिल्म है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि धुरंधर अगले कुछ हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर छाई रहने वाली है। ऐसे में नई फिल्मों की मुसीबत बढ़ने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।