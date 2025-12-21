Hindustan Hindi News
Box Office: धुरंधर की कमाई की आंधी में पीछे रह गई अवतार, फिल्म ने कर दिया कुछ ऐसा जो कोई नहीं कर पाया

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अपने तीसरे शनिवार और रविवार एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जो अभी तक कोई हिंदी फिल्म नहीं बना पाई। इसके अलावा धुरंधर की आंधी में हॉलीवुड फिल्म भी अपने पैर नहीं फैला पा रही है।

Dec 21, 2025 09:48 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते में जबरदस्त धमाका किया है। अभी तक कोई भी फिल्म तीसरे हफ्ते में ऐसी कमाई नहीं कर पाई जो धुरंधर ने की है। फिल्म की कमाई आगे आने वाली कई फिल्मों के कलेक्शन पर बुरा असर डालने वाली है। ऑडियंस के पास क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे वीक हैं जो कमाई करने के हिसाब से सही माने जा रहे हैं। धुरंधर की कमाई का असर ऐसा है कि हॉलीवुड फिल्म अवतार 3 कड़ी टक्कर के बाद भी सिंगल डे के कलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रही है।

धुरंधर ने कर दिया कमाल

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर को 15 दिनों का समय हो गया है। इन दिनों में फिल्म ने हर दिन 22 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। वीकेंड पर ये कमाई डबल हो गई है। अब तीसरे वीकेंड की बात करें तो इस समय तक आतेपाते किसी भी बड़ी फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन धुरंधर हैरान करने वाली कमाई कर रही है। तीसरे शनिवार को फिल्म में 34 करोड़ और रविवार को खबर लिखने तक 36 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इन तीन हफ्तों में 553 करोड़ से ज्यादा।

धुरंधर का एक सीन

अवतार 3 की कमाई पर असर

हॉलीवुड फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की फिल्मों को पसंद किया गया है। पिछली कई फिल्मों को जबरदस्त रिएक्शन मिला है। 19 दिसंबर अवतार फायर एंड ऐश को रिलीज हुई है। अवतार के लिए ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखा गया है। ये फिल्म दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा के साथ ओपनिंग कर चुकी है। लेकिन भारत में फिल्म ने 19 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। शनिवार को 22.25 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और आज रविवार को खबर लिखने तक 22.5 करोड़ कमाए हैं। भारत में कुल कलेक्शन 64 करोड़ से पार पहुंच गया है। धुरंधर की आंधी का असर अवतार 3 पर भी दिख रहा है।

