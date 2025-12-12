Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
FA9LA से पहले भी फेमस हुए बॉलीवुड के ये अरेबिक गाने, लिस्ट में सलमान खान का सॉन्ग

Akshaye Khanna Viral Dance: धुरंधर के FA9LA गाने पर अक्षय खन्ना का डांस वायरल हो रहा है। ये गाना भी लोगों के जहन में बैठ गया है। यह एक अरबी रैप ट्रैक है। अगर आपको भी ये गाना पसंद आया है तो हम आपको बॉलीवुड में इस्तेमाल दूसरे अरेबिक गानों के बारे में बता रहे हैं।  

Dec 12, 2025 04:04 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की धुरंधर का गाना FA9LA सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिल्म में इस गाने पर अक्षय खन्ना का डांस भी खूब पसंद किया जा रहा है। लोगों को इस गाने के लिरिक्स भले ही समझ न आ रहे हों, लेकिन इस गाने का वाइब ऐसा है कि हर किसी के जहन में बस गया है। FA9LA एक अरेबिक गाना है। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में अरेबिक गानों या गानों में अरबी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। आज हम आपको उन्हीं गानों की एक लिस्ट बता रहे हैं।

या अली: साल 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। ये गाना आज भी लोगों को जुबानी याद है। या अली एक हिंदी गाना है जिसमें अरेबिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। या अली एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ‘हे अली’। इस गाने को दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग ने गाया था।

दिल चीज तुझे दे दी: साल 2016 में आई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट का गाना दिल चीज तुझे दे दी की शुरुआत अरेबिक म्यूजिक से होती है। इस गाने के अंतरे में भी कई अरेबिक शब्द सुनाई देते हैं। ये गाना भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था।

दिल चीज तुझे दे दी

जमाल कुडू: साल 2023 में आई फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के जमाल कुडू में डांस स्टेप भी खूब वायरल हुए थे। ये गाना आज भी पार्टीज की जान है। लोग बॉबी देओल के डांस स्टेप्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यह सॉन्ग एक ईरानी गाना है। गाने में मिडिल ईस्ट म्यूजिक की धुन भी सुनाई पड़ती है।

बॉबी देओल

माशाल्लाह: साल 2012 में आई सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म एक था टाइगर के गाने माशाल्लाह की शुरुआत भी अरेबिक म्यूजिक से होती है। इस गाने में कई अरेबिक शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस गाने को श्रेया घोषाल और वाजिद अली ने गाया था।

कहो ना कहो: 2004 में आई फिल्म मर्डर में कहो ना कहो गाना आया था। इस गाने का अरबी कनेक्शन यह है कि यह गाना मिस्र के मशहूर गायक अमर दियाब के 2000 के हिट गाने तमल्ली माक से प्रेरित था। इस गाने में कई अरेबिक शब्द सुनाई देते हैं।

