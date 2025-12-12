‘धुरंधर’ के सेट पर अक्षय खन्ना को खाने पड़े थे 7 थप्पड़, डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन का दावा

संक्षेप: Dhurandhar Akshaye Khanna: फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके सीन्स वायरल हो रहे हैं। आइए आज आपको इस फिल्म के एक सीन के पीछे की कहानी बताते हैं।

अदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर अक्षय खन्ना का डांस वायरल है। इसी बीच, अक्षय के एक और सीन की चर्चा हो रही है। रहमान डकैत की गैंग के मेम्बर डोंगा का रोल प्ले करने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने बताया कि इस सीन में अक्षय को एक या दो नहीं, सात थप्पड़ खाने पड़े थे।

दरअसल, फिल्म की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ‘भाभीजी घर पर है’ फेम सौम्या टंडन, जिन्होंने रहमान की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है, वह अपने बड़े बेटे की मौत का गुस्सा रहमान डकैत पर उतारती नजर आती हैं। जैसी ही उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है वह रोते हुए अस्पातल पहुंचती हैं और रहमान डकैत के गाल पर तमाचा जड़ देती हैं।

नवीन ने इस सीन के बारे में बात करते हुए फिल्मी ज्ञान को बताया कि इस सीन के सात रीटेक्स हुए थे। नवीन बोले, ‘सौम्या थोड़ा हिचकिचा रही थीं। उस सीन को पावरफुल बनाने के लिए अक्षय सर रीटेक पर रीटेक ले रहे थे। अक्षय सर को इतनी बार थप्पड़ पड़े मगर वो एक बार भी नहीं हिचकिचाए। अक्षय सर और आदित्य सर, सौम्या को समझा रहे थे कि कैरेक्टर में ढल जाइए, ये मत सोचिए कि सामने कोई स्टार खड़ा है। ये उल्फत है जो रहमान के सामने खड़ी है और वो रहमान से नहीं डरती है।