22 साल की उम्र में डेब्यू, कोविड के बाद दीं 2 200 करोड़ वाली फिल्में, अब धुरंधर में अक्षय ने किया कमाल

संक्षेप: Akshaye Khanna Networth: धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर धुरंधर की वजह से छाए अक्षय खन्ना ने 22 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ।

साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज हुई धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। फिल्म में अपनी एक्टिंग से अक्षय खन्ना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोशल मीडिया पर जमकर उनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अक्षय खन्ना इंडस्ट्री में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और अब उनके नए अवतार को देख लोग हैरान हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना की नेटवर्थ और उनकी डेब्यू फिल्म के बारे में ।

22 साल की उम्र में किया डेब्यू अक्षय खन्ना के डेब्यू की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया था। उस वक्त अक्षय खन्ना की उम्र 22 साल थी। अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद, उसी साल अक्षय खन्ना फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे। बॉर्डर उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी।

कोविड के बाद रिलीज हुई दो फिल्मों ने की 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई अक्षय खन्ना ने अपने करियर में 30 से ज्यादा फिल्में की हैं। उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं तो कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। हालांकि, बीते कुछ सालों में अक्षय खन्ना ने जिस तरह के किरदार निभाए उन्हें फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। कोविड के बाद से अक्षय खन्ना दो ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जिसने 200 करोड़ क्लब में अपनी जगह बनाई।

छावा और दृश्यम की कमाई साल 2023 में आई दृश्यम 2 का अक्षय खन्ना भी हिस्सा थे। sacnilk.com की मानें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 239.67 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, इसी साल रिलीज हुई छावा में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग की खूब सरहाना हुई थी। इस फिल्म ने भारत में 716.91 करोड़ की कमाई की थी।

अक्षय खन्ना की नेटवर्थ आईएमडीबी की मानें तो साल 2025 में अक्षय खन्ना की नेटवर्थ करीब 167 करोड़ है। financialexpress.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना के पास करीब 100 करोड़ की रियल स्टेट प्रॉपर्टी है। अक्षय खन्ना का मुंबई के जुहू में एक बंगला है जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ है। वहीं, मालाबार हिल्स में अक्षय खन्ना का एक विला है जिसकी कीमत 40 से 60 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा अक्षय खन्ना के पास अलीबाग में एक प्रॉपर्टी है।