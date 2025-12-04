Hindustan Hindi News
Dhurandhar BO: रणवीर सिंह की फिल्म बनेगी इस साल की धुरंधर या रह जाएगी सैयारा-छावा से पीछे?

संक्षेप:

Thu, 4 Dec 2025 09:27 AM
आदित्य धर की स्पाई-एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है और सबकी नजरें इसकी अडवांस बुकिंग पर टिकी हैं। फिल्म को ट्रेलर और जबरदस्त कास्ट की वजह से काफी बज मिल चुका है। माना जा रहा था कि पेंडेमिक के बाद यह रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है। फिल्म की अडवांस बुकिंग रिलीज के छह दिन पहले शुरू हो चुकी है। शुरुआत में मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि रिलीज के दो दिन पहले इसकी टिकट सेल बढ़ जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

धीमी पड़ गई अडवांस बुकिंग

धुरंधर की अडवांस बुकिंग की बात करें तो सोमवार को फिल्म ने धड़ाधड़ 1 करोड़ रुपये के टिकट बेच दिए। हालांकि इसके बाद उतनी तेजी नहीं दिखी। बुधवार को 2 बजे तक यानी फिल्म रिलीज के डेढ़ दिन पहले धुरंधर का ओपनिंग कलेक्शन 2.28 करोड़ पर टिक गया। देशभर में इसके 50,000 के करीब टिकट बिके। बचे हुए डेढ़ दिन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है लेकिन अब तक उम्मीद के मुताबिक अडवांस बुकिंग नहीं दिख रही है।

फिसड्डी रह जाएगी धुरंधर

कुछ हफ्ते पहले तक यह माना जा रहाह था कि धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है जो कि छावा और वार 2 को क्रॉस कर देगी। हालांकि अब इसकी ओपनिंग 25 करोड़ के पार जाना भी मुश्किल दिख रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ट्रैक रखने वाली वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि धुरंधर को 15 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिल सकती है। लास्ट मोमेंट पर बुकिंग बढ़ी तो यह 20 करोड़ तक भी जा सकती है। इससे यह 83 के 12 करोड़ को पार कर लेगी और रणवीर सिंह की कोविड के बाद की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी। इस हिसाब से यह सैयारा (21.50 करोड़) और छावा (31 करोड़) से पीछे रह जाएगी।

कितनी थी एनिमल की ओपनिंग

फिल्म धुरंधर की ड्यूरेशन एनिमल से ज्यादा है। वॉइलंट सीन देखकर भी इसकी तुलना रणवीर सिंह स्टारर मूवी से की जा रही है। हालांकि ओपनिंग के मामले में यह एनिमल से काफी पीछे छूटती दिख रही है। 2023 में एनिमल को 64 करोड़ की ओपनिंग मिली थी।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
