Dhurandhar BO: रणवीर सिंह की फिल्म बनेगी इस साल की धुरंधर या रह जाएगी सैयारा-छावा से पीछे?

संक्षेप: Dhurandhar Advance Booking Prediction: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की अडवांस बुकिंग और ओपनिंग डे कलेक्शन पर ट्रेड एक्पसर्ट्स की नजर है। देखें अब तक के डेटा के हिसाब से कितना हो सकता है ओपनिंग कलेक्शन।

आदित्य धर की स्पाई-एक्शन ड्रामा फिल्म धुरंधर से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है और सबकी नजरें इसकी अडवांस बुकिंग पर टिकी हैं। फिल्म को ट्रेलर और जबरदस्त कास्ट की वजह से काफी बज मिल चुका है। माना जा रहा था कि पेंडेमिक के बाद यह रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है। फिल्म की अडवांस बुकिंग रिलीज के छह दिन पहले शुरू हो चुकी है। शुरुआत में मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि रिलीज के दो दिन पहले इसकी टिकट सेल बढ़ जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

धीमी पड़ गई अडवांस बुकिंग धुरंधर की अडवांस बुकिंग की बात करें तो सोमवार को फिल्म ने धड़ाधड़ 1 करोड़ रुपये के टिकट बेच दिए। हालांकि इसके बाद उतनी तेजी नहीं दिखी। बुधवार को 2 बजे तक यानी फिल्म रिलीज के डेढ़ दिन पहले धुरंधर का ओपनिंग कलेक्शन 2.28 करोड़ पर टिक गया। देशभर में इसके 50,000 के करीब टिकट बिके। बचे हुए डेढ़ दिन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है लेकिन अब तक उम्मीद के मुताबिक अडवांस बुकिंग नहीं दिख रही है।

फिसड्डी रह जाएगी धुरंधर कुछ हफ्ते पहले तक यह माना जा रहाह था कि धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है जो कि छावा और वार 2 को क्रॉस कर देगी। हालांकि अब इसकी ओपनिंग 25 करोड़ के पार जाना भी मुश्किल दिख रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ट्रैक रखने वाली वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि धुरंधर को 15 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिल सकती है। लास्ट मोमेंट पर बुकिंग बढ़ी तो यह 20 करोड़ तक भी जा सकती है। इससे यह 83 के 12 करोड़ को पार कर लेगी और रणवीर सिंह की कोविड के बाद की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी। इस हिसाब से यह सैयारा (21.50 करोड़) और छावा (31 करोड़) से पीछे रह जाएगी।



