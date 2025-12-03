Dhurandhar: पहले दिन कितने करोड़ कमाएगी धुरंधर? जानिए एडवांस बुकिंग और विशेषज्ञों की राय

संक्षेप: Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह और संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' के लिए दबाकर एडवांस बुकिंग हो रही है, लेकिन क्या यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के लिए जमकर एडवांस बुकिंग चल रही है। अभी तक 50 हजार के करीब टिकट एडवांस में बुक किए जा चुके हैं। एक्शन और थ्रिलर से लबरेज इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे और अन्य कई बड़े एक्टर्स भी उनके साथ नजर आएंगे। फिल्म को 2D और IMAX में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है? चलिए जानते हैं अभी तक हुई एडवांस बुकिंग के कमाई के आंकड़े और साथ ही साथ ट्रेड विशेषज्ञों का इस बारे में क्या कहना है।

कितनी हुई अब तक की एडवांस बुकिंग? फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ब्लॉक सीटों के साथ फिल्म अभी तक 3 करोड़ 71 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। पिछले दिनों रिलीज हुईं एक्शन थ्रिलर फिल्मों को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन क्या 'धुरंधर' के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? जल्द ही साफ हो जाएगा। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म पहले दिन 37 से 40 करोड़ रुपये के बीच कमाई कर सकती है। हालांकि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती, तब तक ये सिर्फ कयास ही हैं।

क्या है ट्रेड विशेषज्ञों की भविष्यवाणी? ट्रेड विशेषज्ञ रोहित जायसवाल ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि फिल्म की पहले दिन की कमाई 37 से 40 करोड़ तक रह सकती है। जबकि नवनीत मुंद्रा ने अनुमान लगाया है कि पहले दिन फिल्म 16 से 18 करोड़ के बीच कमा सकती है। इंडियन बॉक्स ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की कमाई 20 करोड़ तक जा सकती है जबकि एक अन्य पोस्ट में इसके पहले दिन 15 से 20 करोड़ के बीच कमाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। देखना होगा कि ट्रेड विशेषज्ञों का अनुमान कितना ठीक बैठता है।